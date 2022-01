Punto final a la pretemporada de Atlético

Este domingo será de descanso para casi todos en el mundo “decano”. Digo casi, porque difícilmente Juan Manuel Azconzábal lo pueda hacer. El entrenador se mostró comprometido al ciento por ciento desde que inició su segundo mandato. Con la primera fecha del torneo a la vuelta de la esquina, el DT no va a relajarse ni mucho menos.

“En los amistosos buscaremos que el equipo empiece a asomar, ojalá desde lo táctico podamos encontrar variantes y nos den los tiempos para encontrar diferentes formas”, adelantó el entrenador antes de viajar a Buenos Aires.

En cuanto a lo táctico, lo practicado y demostrado en los amistosos, el “Decano” utilizaría un 4-4-2 bien marcado pero con mucha dinámica, sobre todo en el medio. Presión alta por momentos, contragolpes o juego asociado cuando el rival lo permite.

Teniendo en cuenta los amistosos, hay una columna vertebral que el DT respetó en los tres partidos de pretemporada. Tomás Marchiori, Marcelo Ortiz, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera, Leonardo Heredia y Augusto Lotti fueron fijas en los tres partidos.

Siempre se suele decir que el resultado de los amistosos es anecdótico, que lo que importa es el funcionamiento. Puede que esta afirmación sea correcta en partes. Por caso, para Atlético era necesario salir de perdedor, aunque se tratara de un amistoso. Y eso se notó en los tres partidos, aunque en el único que lo consiguió fue ante Racing, ayer.

Luego de plantear dos equipos similares ante Huracán (3-3) y Lanús (0-2), esta vez “Vasco” decidió realizar algunas modificaciones, respetando la base del equipo y por eso alistó a: Marchiori; Felipe Campos, Camilo Albornoz, Ortiz y José Doldán Aquino; Carrera, Gastón Gil Romero, Acosta y Nicolás Laméndola; Heredia y Lotti. Demás está decir que la apuesta le salió bien. En el duelo que enfrentaba a los titulares de la “Academia” y el “Decano”, el triunfo fue tucumano por 4-2.

El primer tiempo fue de trámite parejo, pero los conducidos por Fernando Gago aprovecharon dos errores de Atlético en la mitad de cancha y primero Gustavo Cortez, luego Enzo Copetti, convirtieron para la “Academia” que a los 12 minutos ya ganaba 2-0.

A partir de ese momento, Atlético se despertó, se adelantó en la cancha, presionando cada salida del local que apenas se equivocó lo pagó caro. Contragolpe conducido por Carrera, habilitación para Heredia y descuento visitante. El gol desinfló a Racing y motivó al “Decano”. El penal desperdiciado por Carlos Alcaraz, minutos antes de la finalización del primer tiempo, fue un punto de inflexión para el equipo de Azconzábal, que en el segundo período directamente no dejó jugar a la “Academia”. Los goles de Carrera, por dos, y de Lotti, sentenciaron la historia. Atlético no fue una máquina de buen fútbol ni mucho menos, pero ganó un partido que se hizo cuesta arriba y lo hizo con autoridad. Fue una bocanada de aire fresco para los hinchas que no veían ganar a su equipo desde el 17 de octubre del año pasado.

Ahora será momento de las evaluaciones. Probablemente “Vasco” se apoye en los analistas de video de su cuerpo técnico para estudiar en detalle distintas circunstancias que se dieron durante los tres amistosos y los entrenamientos en Buenos Aires

También es probable que promueva o baje a Reserva, según corresponda, a algunos juveniles y que, si hiciera falta, presione por la llegada de nuevos refuerzos, independientemente de los tres que los dirigentes esperan poder concretarlos durante esta semana.

Sería apresurado sacar conclusiones sobre si la pretemporada fue positiva o no. Anoche, pasadas las 21, aterrizó el avión que trasladó a la delegación desde Buenos Aires y los jugadores quedaron licenciados hasta mañana. Sólo los jugadores, porque todos saben que “Vasco” difícilmente utilice el domingo para descansar.