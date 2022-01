Atlético: “Las puertas están abiertas para todos”

Este año promete ser movido en lo institucional para el “Decano”. Es que, luego de varias elecciones con lista única, parece que los socios tendrán que decidir con su voto el futuro del club de sus amores. En las últimas horas, el Frente Amplio de Socios del Club Atlético Tucumán (Fascat) anunció que se involucrarán en las elecciones previstas para junio.

“El frente nació hace un año y medio, está integrado por agrupaciones, peñas y actores individuales, como yo. Nació ante el silencio de la dirigencia a distintas cuestiones, por eso nos agrupamos para de esta manera tener mayor visibilidad”, señaló Williams Fanlo, representante del frente.

Según la óptica de los integrantes de la agrupación, el primer logro conseguido fue forzar la asamblea en época de pandemia. “Veíamos que todos los clubes hicieron asambleas, menos nosotros. Además presentamos un trabajo y un estudio del balance que antes solían ser aprobados por unanimidad. Esta vez no fue así, incorporamos observaciones en acta. Estas cosas nos fue potenciando como grupo”, detalló Fanlo.

El frente de socios tiene como idea principal trabajar en la doble función de gestión y control del crecimiento del club, haciendo un aporte a la comisión directiva en funciones, con la idea de tener un equilibrio y un diálogo permanente, fortaleciendo la convivencia entre socios y directivos, según detallan en sus redes sociales.

Aunque los procesos electorales se abrieron en 2016 y en 2019, y se conformó una junta electoral, al no presentarse una lista contrincante, el oficialismo mantuvo su mandato, al menos, hasta junio de este año, en el que sí habría oposición. La última vez que los socios acudieron a las urnas fue en 2013, cuando ganó la agrupación Centenario-Lealtad, con el 58,98 por ciento de los votos, sobre Agrupación Ramos (21,13) y CAT (19,89).

La confirmación de que el Frente participará de manera activa en las próximas elecciones abrió algunos interrogantes en hinchas y socios. La principal pregunta fue: ¿ya tienen los candidatos definidos? “Hacemos una convocatoria abierta, para nosotros proponer un candidato del frente sería una contradicción. Nosotros queremos hablar con todos los sectores del mundo Atlético, incluida la dirigencia”, agregó Fanlo.

Mientras aguardan la respuesta de la actual CD sobre el estado del padrón de socios (“enviamos cartas documento, notificamos en personería jurídica y siguen sin entregarnos el padrón de socios”), también propusieron un proyecto de reforma societaria. “Ni siquiera lo trataron los dirigentes, eso le hacen al club. Atlético es un club de Primera en fútbol, pero tiene muchas disciplinas. No puede ser que no tengamos mesa de entrada. Presentás una nota y no tenés número de expediente, calculá la irregularidad institucional que hay. Nuestras notas van a un cajón. Pero nos sirve para demostrar a los socios cómo es el manejo”, añadió.

A pocos meses de los comicios, la agrupación Fascat trabaja sin descanso, aunque sin apuro.

“No creemos que el tiempo sea escaso, creo que podemos charlar con todos. En base a las propuestas que recibamos elegiremos quién nos representará en las urnas”, finalizó Fanlo.