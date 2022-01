Cristina cargó contra el FMI y sus programas de ajustes

Xiomara Castro de Zelaya se convirtió ayer en la presidenta de Honduras. En el acto de asunción hubo presencia argentina porque la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, encabezó la comitiva nacional que viajó hasta allí para participar de la ceremonia. La presencia de la ex mandataria argentina no pasó inadvertida en el país centroamericano porque el último miércoles Fernández habló de “golpes judiciales en América Latina”, se refirió al auge de los movimientos libertarios en la región y deslizó críticas, sin nombrar al FMI, contra “las políticas de ajuste que dictan los organismos multilaterales de crédito”.

En el marco de la conferencia “Los pueblos siempre vuelven”, que se llevó a cabo en el auditorio Alma Máter de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la presidenta de la Cámara de Senadores disparó contra el Poder Judicial latinoamericano al sostener que en la actualidad “de la misma manera que se financiaban golpes militares” en el siglo XX “se comienzan a financiar los golpes judiciales en América Latina”.

“Ya no hacen falta golpes militares, ahora hay que conseguir jueces educados en comisiones y foros”, manifestó la dirigente. Y agregó: “Los jueces juzgan de acuerdo a la ideología y los intereses que, como siempre, están en contra de los intereses de las mayorías”.

En esta línea, la referente del Frente de Todos (FdT) también cargó contra la Organización de Estados Americanos y señaló que en el año 2009 la OEA “se ponía al frente para defender las democracias en América Latina y no para voltearlas”.

Pero, además de referirse a estos temas, Cristina Fernández también expresó polémicas declaraciones contra los organismos multilaterales de crédito, en medio de un contexto particular por lo que significan las negociaciones que mantiene el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional para mejorar las condiciones de la deuda.

Sobre esto, la vicepresidenta recordó una charla con el ex presidente de Guatemala, Álvaro Colom, quien le contó cómo el narcotráfico había ocupado la región de su país y construía escuelas que el Estado no podía realizar por los programas de ajuste de “los organismos multilaterales de crédito”.

“Charlando con Álvaro Colom, me contaba cómo el narco le iba ocupando la región porque era el que construía escuelas que desde el Estado no podía construir porque no tenía recursos porque tenía que aplicar las políticas de ajuste que dictan los fondos... bueno, digamos los organismos multilaterales de crédito, así nadie se siente.. y después dicen que empiezo con la cantinela”, afirmó.

En ese sentido, agregó que “los que impulsaron en toda la región el achique del Estado y los programas de ajuste después dicen que hay que combatir al narco como si se pudiese combatir únicamente desde el Ministerio de Seguridad”.

Respuesta opositora

Las reacciones a la exposición de Cristina Fernández en Tegucigalpa no se hicieron esperar. En este sentido, el diputado nacional Javier Milei confrontó a la ex presidenta en la red social Twitter.

“Usted se queja contra el ajuste reclamando que el Estado pueda aplicar políticas públicas que generen empleo. Le cuento que eso es falso, ya que como el Estado nada produce, antes tiene que robarle vía impuestos a otros. Y eso destruye empleos genuinos”, dijo.