Pizza en Tucumán: de las porciones del Mercado del Norte al auge de los hornos napolitanos, los sabores ahumados y las propuestas callejeras

Ya sea en una reunión familiar, después de jugar un partido de fútbol o un plan con amigos, la pizza en Tucumán siempre ocupó un lugar especial. Pero ese ritual con el tiempo se transformó: de las clásicas porciones servidas en las pizzerías del ex Mercado del Norte a las individuales con masa madre y bordes aireados, el gusto tucumano se amplió y sofisticó. Las masas fritas, los hornos napolitanos y las pizzas por porción al estilo “yankee” conviven con la tradicional al molde o a la piedra.