Llegó Andrada, el refuerzo más esperado por los hinchas de Atlético

¡Por fin! gritaron varios hinchas cuando se confirmó la noticia que era un secreto a voces, pero como marca la experiencia, nadie se animaba a anunciarla antes de tiempo: Federico Andrada se convirtió en el octavo refuerzo oficial de Atlético.

Y claro que la ilusión de los hinchas está bien fundamentada. De hecho, a pocas semanas de comenzar la Copa de la Liga Profesional, Atlético tiene en sus filas a dos de los goleadores que tuvo el primer semestre del año pasado.

Porque si bien el premio de goleador de ese torneo, ganado por Colón, fue compartido entre Rafael Santos Borré y Luis Miguel Rodríguez con ocho tantos cada uno, detrás de esos apellidos en la tabla de artilleros aparecían Augusto Lotti y “Tanque” Andrada, con siete y seis respectivamente.

Imaginarse una delantera compuesta por el ex Racing de 25 años y el ex River de 27 es una tentación no solo para los hinchas, sino para el propio Juan Manuel Azconzábal, que insistió por la contratación del delantero.

Eso sí, ahora Andrada deberá ponerse a punto desde lo físico y lo futbolístico. La buena noticia es que todavía faltan más de dos semanas para el inicio del torneo y el jugador se estaba entrenando por su cuenta. Será cuestión que el cuerpo técnico lo evalúe, pero las chances de llegar al debut están intactas.

A pesar de tener tan solo 27 años, el jugador tiene una larga trayectoria por distintos clubes. El surgido en las inferiores de River, ostenta el honor de ser el máximo goleador histórico de las inferiores. Pero además del “Millonario”, Andrada jugó en Metz de Francia, Atlético Rafaela, Quilmes, Vélez, Bari de Italia, Unión y Aldosivi.

En el “Tiburón”, el delantero disputó 57 partidos y convirtió 12 goles. El jugador llegó con el pase en su poder y el contrato con Atlético será por un año.

Ahora sí, da la sensación que al menos en el sector ofensivo, “Vasco” está más cerca de sentirse satisfecho por los nombres con los que cuenta: Lotti, Andrada, Cristian Menéndez, Ramiro Ruiz Rodríguez, Kevin Isa Luna, Ignacio Maestro Puch y Franco Coman. Una mezcla de juventud y experiencia.

Novedades defensivas

Ayer también hubo firma de contrato en el sector defensivo. Si bien ya se entrenaba desde la semana pasada, anoche se hizo oficial la firma de contrato de la Liga Profesional de José Alexis Doldán Aquino. El paraguayo proveniente de Querétaro se sumó a las prácticas el jueves pasado y por un trámite burocrático la firma se extendió hasta anoche.

De esta manera, se convirtió en el noveno refuerzo para Azconzábal, quien espera que el décimo sea el que tiene en mente: Bruno Bianchi. Lo que parecía que estaba caído, se reflotó en los últimos días y se podría solucionar en breve. El acuerdo entre Atlético y el jugador está cerrado, pero ahora resta definir la salida del zaguero central de Colón.

Que Julio César Falcioni finalmente acepte la salida del defensor depende de la llegada de un refuerzo al “Sabalero”. Todo parece indicar que la llegada del ex capitán se dará en las próximas horas; eso sí, con estos nombres Atlético aún no se retirará del mercado de pases, pero con la llegada de 10 jugadores al plantel, al menos podrá encarar la recta final de la ventana de transferencias con mayor tranquilidad que en años anteriores.





Futuro con incertidumbre

Luego de varios días de silencio, Mauro Osores escribió un posteo en Twitter que generó polémica. “Luego del covid esperaba sumarme a la pretemporada, aun no recibí ningún llamado. Acepto la decisión del cuerpo técnico y los dirigentes. Si no es en Atlético, espero que me dejen jugar en otro lado. Gracias a todos”, escribió el defensor.

Doble turno en Racing

Pensando en el amistoso de mañana, desde las 9 ante Lanús en “La Fortaleza”, Atlético practicará hoy en el predio “Tita Mattiussi”. Como en cada día previo a los amistosos, los jugadores realizarán trabajos con cargas menores al resto de los días en el turno mañana, mientras que por la tarde tendrán una práctica de fútbol formal.