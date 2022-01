Con la esperanza de ir al mundial Qatar 2022

Es probable que se piense que no será grande la cantidad de tucumanos que irá al Mundial de Fútbol de Qatar, del cual, según la calculadora de fechas, estamos separados por 301 días. Se pueden aducir varios argumentos: que hoy hay otras preocupaciones; que falta mucho; que no resulta atractivo por el país donde se juega; que los costos son una locura; que la gente prefiere quedarse en casa a seguirlo por televisión…

Pero un Mundial es un Mundial.

A poco menos de 10 meses de la competencia, los sondeos indican que, aunque tímidamente, ya hay quienes en Tucumán empezaron a consultar cómo hacer para ir.

Enemigo N°1: el dólar. Tomemos los valores del cierre del viernes: $109 el oficial (sin impuestos) y $219 el blue. ¿A cuánto estará cuando quienes decidan viajar lo hagan? Imposible saberlo. Lamentablemente.

Se le pregunta a Carlos Pinello, tucumano con vasta experiencia en viajar al exterior con grupos especiales (un organizador, coordinador y facilitador, como se define): ¿cuánto dinero hay que tener para un viaje al país árabe y ver “algo” del Mundial?

“Partamos de una base de unos U$S 8.000, contemplando los pasajes, el hotel, las comidas, las entradas para al menos dos partidos y los gastos extras”, dice “Peke”.

Calculadora en mano: $1.752.000 tomando al blue, hoy. “Es un estimativo, esa cifra seguro que va a variar”, afirma Pinello.

¿Cómo se paga? “No hay financiación, por las últimas medidas del gobierno. Es decir, es un gasto para saldar de una sola vez”, recuerda.

¿Hay gente que está dispuesta a pagar algo así? “Sí, la hay. Yo armé ya un viaje, que no sólo tiene como objetivo ir al Mundial. La idea es que el grupo que vaya, de unas 30 personas, asista a la fecha final de la F-1 en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, el 20 de noviembre. Y llegamos a Qatar al día siguiente para la inauguración del torneo. Todavía no tengo bien las fechas, porque no se hizo el sorteo, pero el plan es al menos ver dos partidos de Argentina”, afirma.

LO QUE TODOS QUIEREN. Las selecciones buscarán quedarse con la copa; los fanáticos, poder viajar a un país exótico y con ciudades futuristas.

¿Y qué pasa si alguien quiere quedarse a ver más partidos? “Lo puede hacer, tranquilamente. Yo le armo todo, incluyendo más días de hotel, los traslados, las entradas y el viaje de regreso. Obvio que quien se quede debe pensar en un monto de dinero más grande”.

“Peke” no anda con vueltas. “Quien vaya a contratar un viaje así, como cualquiera que se va a hacer turismo al exterior, es porque tiene ahorros desde hace tiempo. Puede que aparezca alguien que venda algo para juntar la plata, o que le salga un negocio y consiga hacer una diferencia. Pero, en general, va a viajar gente que a esto de ver un Mundial ya lo tiene en la cabeza desde hace mucho tiempo”, asegura.

Hay coincidencia en que, desde mitad de año, se va a intensificar la venta de los paquetes mundiales. Será tiempo de confrontar el querer vs. el poder. “El estímulo del fútbol es claro. Pero hay más. Yo que fui ya 10 veces a la zona doy fe de eso. El nivel de ciudades que hay, el crecimiento que se ve año a año, impresiona. Las obras se ven activas las 24 horas. Al visitante lo estimula conocer este mundo árabe de ciudades futuristas. Lo bueno es que los lugares no están lejos uno de otro”.

Para reafirmar la idea de que lo que se vivirá será algo totalmente distinto, “Peke” apela a una anécdota. “Hay una frase común cuando se conocen lugares de otros países: ‘esto es otro mundo’, se dice. Pero cuando uno va a Emiratos Árabes, Qatar o Bahrein, la expresión cambia a ‘esto es otro planeta’. Y no le erran ni un poquito”.