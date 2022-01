Otro soldado caído para la “Scaloneta”

A las bajas confirmadas ya en la previa a la convocatoria de Lionel Messi, Cristian Romero, Exequiel Palacios, Nicolás Domínguez y Juan Foyth, a Lionel Scaloni se le fueron cayendo otros soldados con el correr de los días. Por caso, Tucumán se quedó sin representación en esta doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, ya a la baja de Palacios (traumatismo en la columna) se sumó la de Joaquín Correa. El de Alberdi fue desafectado por una distracción de los flexores del muslo izquierdo y su lugar en la convocatoria fue ocupado por Maximiliano Meza.

Como es una costumbre en estos últimos años, la pandemia tiene incidencia directa en la vida de todos. En este caso, Guido Rodríguez no pudo viajar desde España debido a que dio positivo en el hisopado previo al viaje, por lo que inmediatamente fue desafectado de la convocatoria. “Me quedé con muchas ganas de viajar con mis compañeros y representar a la selección”, señaló el mediocampista central, que también se perderá el partido con Colombia.

El resto de los jugadores que llegaban desde el exterior aterrizaron sin problemas en Ezeiza y ya tuvieron la primera práctica de la semana ayer, a puertas cerradas.

El trabajo continuará hoy por la tarde, mientras que la última práctica será mañana por la mañana debido a que por la tarde viajarán al desierto de Calama, para enfrentar a Chile, el jueves desde las 21.15, por la fecha 15.

Hasta el cierre de esta edición, aún no se había oficializado un reemplazante para ex mediocampista de River, pero no se descarta la posibilidad que Scaloni convoque a un volante central del fútbol argentino, teniendo en cuenta que la zona media es la que más bajas tuvo, con Rodríguez, Palacios y Domínguez.

El conjunto trasandino por su parte, también sufrió una baja por covid: se trata del defensor Francisco Sierralta, que no se sumó a la concentración y su lugar fue ocupado por el ex Boca José Fuenzalida.