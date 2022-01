Qatar 2022: “Sorprenderán la infraestructura y la tecnología”

Con Speed TV Viajes (así se llama su cuenta en Facebook), Carlos Pinello armó su primer viaje en 2006, a la F-1 a Brasil. Ya está por el N°60, 10 de los cuales los hizo a la zona de influencia del Mundial. Ya estuvo en Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018. “Además de ver fútbol, armo otras actividades turísticas. La mayoría no busca ver sólo partidos”, cuenta, y agrega un dato: “conmigo viaja un 40/50% de tucumanos”

“Peke” advierte que hay que armar el viaje con tiempo, para evitar gastos fuera de contexto. “En Doha, hoy una habitación doble cuesta U$S150; para el Mundial se irá a 350. Hay que bancarse un mes a ese precio. Necesitás unos U$S25.000”.

Con respecto a qué cosas distintas va a ver en Qatar un espectador que haya ido a otros mundiales, dijo que sobre todo va a llamar la atención la infraestructura. “La gente no va a poder creer que estará en un estadio con las comodidades de los que habrá esta vez. Siendo el invierno boreal de ellos de unos 30/35 grados, adentro habrá 20/22. Otra cosa que va a sorprender es la tecnología. Hay trenes eléctricos inteligentes sin chofer, las paradas de ómnibus tienen aire acondicionado, con bebidas gratis para sacar cuando uno lo necesite, entre muchísimas cosas”.

Hay un tabú sobre el tema comportamiento y hábitos, dice Pinello. “El turista hace su vida. Pero no se puede andar en las calles vestido como si se estuviera en la playa. También las mujeres deben cubrirse la cabeza en una mezquita, y los varones deben vestir pantalones largos. Alcohol en las calles no hay, sí se vende en los hoteles; los locales no toman”, afirma.