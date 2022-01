Argañaraz: "Campero envía un mensaje confuso e inoportuno"

El Secretario Relaciones Institucionales de la Capital y vocal titular del consejo directivo PRO Tucumán, Rolando Argañaraz, apuntó hoy contra Mariana Campero y consideró que sus declaraciones sobre las candidaturas de cara al 2023 son "inoportunas".

"Mientras cientos de dirigentes y militantes de todos los partidos que conforman JxC en Tucumán no pierden ni un minuto buscando consolidar este espacio, hoy nos encontramos con un mensaje confuso y a destiempo del dirigente radical e intendente de Yerba Buena Mariano Campero", afirmó.

Y prosiguió: "nos tilda de hipócritas a quienes consideramos que es inoportuno definiciones sobre quién será nuestro candidato a Gobernador. Bajo la excusa que no es algo nuevo o bien que forma parte de una estrategia, habla de apertura pero señala condicionamientos".

El dirigente destacó además que se debe dejar de lado los intereses personales. "Como miembro del PRO, partido que en el orden Nacional tiene dirigentes que podrían ser candidatos con chances de ganar la Presidencia de la Nación y en donde hemos decidido anteponer los intereses colectivos a los personales y diferir las definiciones de cara no solo al espacio sino a raíz del difícil momento que atraviesan muchos argentinos, no puedo permanecer en silencio ante estas expresiones, válidas pero que no comparto".

Argañaraz destacó que los tucumanos eligieron en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y en las elecciones de noviembre a Roberto Sánchez y Germán Alfaro como líderes y ganadores de JxC en Tucumán.

"Hoy todos los que realmente queremos llegar a ser Gobierno en el 2023, y no nos prestamos a maniobras funcionales del oficialismo, fortaleceremos a nuestro espacio en cada rincón de la provincia, y procuraremos llevar los mejores hombres y mujeres a disputar no sólo el sillón de Lucas Córdoba sino cada una de las intendencias y comunas como también ganar la mayor cantidad de bancas en los cuerpos legislativos existentes", agregó.

Por último, el dirigente del PRO destacó que los candidatos del espacio opositor se elegirán en su debido momento. "Oportunamente elegiremos nuestros candidatos como lo hace todo espacio democrático sin proscripciones ni imposiciones", concluyó.