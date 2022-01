"En Juntos por el Cambio las proclamaciones a dedo no cuentan"

Luego de las declaraciones del intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, quien sostuvo que "no se negocia Sánchez gobernador en 2023", el concejal Agustín Romano Norri le respondió y consideró que "no es momento" de hablar de candidaturas.

"No es momento de hablar de candidaturas, en 2023 las discutiremos. Ahora tenemos que poner toda la energía en seguir consolidando Juntos por el Cambio si queremos dejar de ser oposición y pasar a ser Gobierno el año que viene con el propósito de mejorar la calidad de vida de los tucumanos. Tenemos que trabajar para generar un programa de gobierno, amplio y plural como es nuestro espacio. Necesitamos de todos los dirigentes porque todos son importantes", afirmó Romano Norri.

Y agregó: "hoy nuestros principales referentes políticos en la provincia son Germán Alfaro y Roberto Sánchez. Pero a las candidaturas la elegirá la gente, no los dirigentes. JxC es un espacio plural y republicano. Aquí las proclamaciones a dedo no cuentan. No existen las decisiones napoleónicas".

El edil alfarista se refirió además a los problemas que vive la provincia y destacó que la oposición debe enfocarse en construir una alternativa al peronismo.

"A medida que pasan los años, la pobreza se profundiza. Registra la tasa más alta de los últimos 15 años y estamos por arriba del promedio nacional. El 46,2% de la población urbana tucumana es pobre. Nuestro foco tiene que ser la construcción de una alternativa de gobierno en 2023", finalizó Romano Norri.