Se viralizó un audio de Damián Paz en el que reflexiona sobre la fe

La muerte de Damián Paz sacude al mundo de la música y el folclore tucumano. El "Flaco", como lo apodaban, falleció luego de estar varios días internados por coronavirus.

El integrante del grupo "Los Paz" supo ganarse el cariño de miles de tucumanos durante muchísimos años, no solo por su música sino también por sus poesías. En las últimas horas, transcendió una serie de reflexiones que dejó sobre la fe y la vida.

"Hola queridos amigos en la fe de todos los credos. Yo puedo dar testimonio de lo que para mi es la fe. Estar cerca de la línea entre la vida y la nueva vida o la espera para algunas religiones me dio la sensación de certeza, de no tener miedo, de saber que he cumplido mi etapa y había hecho lo mejor posible", inicia Paz.

El “Flaco” contó que su esposa le contó que durante una internación en 2018 él le dijo "hasta aquí llegué'' y experimentó una experiencia de comunicación difícil de describir. “Al salir del sanatorio uno está transformado en esa esperanza cierta a través de la fe. Como leí en una frase 'un ciego no puede ver el sol, pero no duda de su existencia'”, sostuvo.

"Es tan lindo tener la certeza en el alma de querer transmitir la fe al que no cree, discute o está pensando una razón para no creer. Nada se equipara a tener esa certeza, porque uno vive con el alma llena", agregó.

Paz expresó que en los últimos años sintió esa necesidad de transmitir la fe al prójimo. “A veces Dios nos da la misión de contagiar la fe y, aún en los momentos más dolorosos llevar la palabra que muestre esa realidad y eso estoy experimentando. El don de la palabra y ser transmisor de una fe viva, certera”.

“Aún en los momentos más dolorosos hay vida, esperanza y esto no se acaba aquí. Hay que ser responsables con la fe, porque debemos predicarla y contagiarla. Yo tengo en el corazón una certeza de esa fe y hago de mi vida una misión real de tratar de mostrarla", cerró.