Ante la ola de calor, el Gobierno pidió a las industrias que reduzcan la demanda de energía

El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, informó esta mañana que se solicitó al sector industrial que, entre las 13 y 16, “reduzca la demanda de energía” en aquellas fábricas que “no tengan ciclos continuados”.

Ante la ola de calor que vive gran parte del país y el alto consumo de electricidad, el funcionario dijo que “la prioridad es la energía residencial”.

“Por el crecimiento de la demanda de la actividad industrial más la ola de calor estamos ante un pico de demanda histórico, por eso pedimos el acompañamiento de la industria, en horario pico se va a notar. Proyectamos un pico de 28.550 megas para hoy, récord histórico. El sistema está trabajando a tope y por eso le pedimos a los grandes usuarios que reduzcan la demanda de energía. Estos picos de demanda serán hoy y mañana”, agregó Martínez durante una conferencia de prensa junto al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

El titular de la cartera de Seguridad, por su parte, responsabilizó al gobierno predecesor de la situación actual. “Veníamos de cuatro años de no sumar un kilómetro a las líneas de transporte y por eso el sistema está así. Eso sumado al crecimiento de la demanda y el calor”, indicó. Y en la misma sintonía, añadió: “En los últimos cuatro años no se invirtió ni un paquete de caramelos, Pedimos a las empresas que no tiene ciclos continuos que morigeren el consumo en hora pico”.

Martínez y Fernández resaltaron que el presidente Alberto Fernández decidió acompañar este pedido hacia el sector productivo con la disposición de la modalidad de trabajo remoto o a distancia para hoy y mañana en la administración pública nacional a partir del mediodía para reducir el consumo de agua y energético en las dependencias frente a las altas temperaturas.