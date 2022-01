¿Por qué no transmiten el sorteo del fixture de la Copa de la Liga?

En el fútbol argentino, donde lo normal es la anormalidad, ya se ha vuelto costumbre que el sorteo del fixture del torneo de Primera se haga a puertas cerradas, sin transmisión de ningún tipo, sea por televisión o por streaming. En una liga seria, se lo consideraría un escándalo. Acá no: la falta de transparencia ya es moneda corriente viniendo de una dirigencia cuyo nivel de descaro es tal que ya ni se preocupa por guardar las formas. Así como se cambian formatos a cada rato, sacando y poniendo equipos a gusto y conveniencia, se resuelve que el sorteo se haga a escondidas, solo con la presencia de unos pocos dirigentes que no tienen precisamente fama de íntegros. El pretexto de las restricciones por la pandemia ya se queda viejo. Si no se lo transmite de forma abierta, es porque no se quiere. Algo habrá que esconder.