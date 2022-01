Un sábado con fútbol cerrará la primera semana de Atlético

Hoy se termina la primera semana de pretemporada para Atlético, que incluyó dos jornadas de doble turno y tres sesiones simples, casi todas con el ‘profe’ Jorge Funes como protagonista principal. Hoy será especial para los jugadores, pero no tendrán permitido relajarse. Está previsto que, desde las 9, el trabajo en el “José Fierro” contenga la primera práctica de fútbol formal del año.

“El compromiso que tiene es terrible, no descansa”, dijo Hugo Bermúdez respecto a la actitud de Juan Manuel Azconzábal. No importa el doble turno, mientras el entrenador no está frente a sus dirigido, está con una notebook y dos cuadernillos que contienen datos, análisis, apellidos y demás.

La vorágine del inicio de la pretemporada ni siquiera le dio tiempo a “Vasco” de mudarse. Aún sigue instalado -al igual que todo el cuerpo técnico, menos Raúl Arédes- en el hotel Sheraton. Teléfono y computadora en mano, el comprometido entrenador mantiene reuniones con Miguel Abbondándolo, que se extienden por horas.

Su misión es buscar los apellidos que le faltan al plantel para quedar conformado al ciento por ciento. Claro, también llegan algunos sondeos por jugadores propios y eso mantiene alerta al ex DT de Unión, que además de pretender la llegada de refuerzos, espera que su equipo no se desmantele.

Que la práctica de hoy sea a puertas cerradas no llama la atención. Primero, por el mecanismo de entrenamiento que suele proponer “Vasco”; segundo, porque podría ser clave en varios aspectos. Los jugadores deberán demostrar lo suyo y el DT, al finalizar la práctica, probablemente tendrá un panorama más claro de lo que necesita con mayor urgencia. Mañana será el primer día de descanso,. Está claro que sólo para los jugadores: “Vasco” parece incansable.