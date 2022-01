Campisi: "Quiero escribir mi historia”

Después de varios años, llega al “Decano” un arquero que puede tener las expectativas reales de ser titular. La salida de Cristian Lucchetti no sólo disparó las chances de titularidad a Tomás Marchiori, que en silencio aguarda un lugar en el equipo desde hace un año y medio. Eso sí, no la tendrá fácil. Ni él ni Juan Manuel Azconzábal. La llegada de -para algunos- un desconocido arquero como refuerzo fue el tema de charla de los últimos días en Atlético.

Dante Nicolás Campisi, de 25 años, tuvo ayer su primera práctica en el club de 25 de Mayo y Chile. Previamente fue hisopado y luego conoció a quienes serán sus compañeros durante todo 2022.

“Estoy muy contento, es la oportunidad que estaba esperando: poder volver a jugar en mi país. Agradezco al club por haber confiado, estoy a las órdenes de los ‘profes’”, señaló a LG Deportiva el arquero que llega de Sol de América de Paraguay. Justamente gracias a su paso por ese equipo, conoce al club que llega. “De Atlético sé bastante, este último semestre compartí club con Javier Toledo y me contó cosas maravillosas de Tucumán. Veíamos los partidos, tengo una hermosa amistad con él, hablamos mucho del fútbol argentino. Me resaltó que la afición es muy pasional. Él también fue importante para que haya llegado aquí”, confiesa “Nico” sobre su relación con el ex goleador “decano”.

Una de las cuestiones que llamó la atención de su llegada a la provincia fue que lo hizo acompañado de uno de los grandes arqueros de la historia del fútbol: José Luis Félix Chilavert. “Podría decir que él me descubrió, fue la persona que me apoyó cuando quise alejarme del deporte por los fracasos y frustraciones. Me pone muy contento que él sirva como una guía”, señaló el nuevo arquero “decano”.

LISTO. Campisi era titular en Sol de América, donde es muy querido por los hinchas. Deberá competir con Marchiori. la gaceta / foto de inés quinteros orio

Atlético será su primer club profesional en Argentina. Eso sí, en el ascenso (Argentino C) debutó con 14 años en Talleres de Mar del Plata, cuando le tocó suplantar al titular a falta de 20 minutos de un partido que finalizó 0-0. “Fue raro debutar con esa edad, en ese momento no tomé noción de lo que pasó, llegó y creo que, por mérito del trabajo, fue un momento lindo. Pero jugar en Primera no se compara con nada”, agregó.

Campisi (o Marchiori), el que le toque atajar, tendrá la misión de hacer olvidar a uno de los últimos ídolos del club. Eso el rionegrino lo sabe. “Cristian fue un ejemplo, no sólo para Atlético, sino para todos nosotros, que crecimos como arqueros teniéndolo como un referente. Es muy bueno lo que hizo él aquí. No vengo a ocupar su lugar ni mucho menos, trataré de escribir mi historia, vengo a cumplir los objetivos, apoyaré desde donde me toque”, explicó.

De los arqueros de la actualidad admira a Manuel Neuer y Jan Oblak, dos referentes para su estilo de jugador. “Me defino como un arquero atajador, con mucha personalidad. De todas maneras, cada año intento perfeccionar ciertas cosas”, comentó “Nico”.

En cuanto a objetivos, no anda con rodeos. “Quiero asimilar la manera de jugar del DT y si me toca hacerlo, buscaré cumplir las expectativas que este club merece. No veo las horas de sentir ese cosquilleo de entrar a la cancha”, finalizó.