Martín Garay quiere aportar lo suyo al nuevo Atlético

Las caras de preocupación en el mundo Atlético comenzaron a esbozar una pequeña sonrisa cuando, al fin, se pudieron confirmar los primeros refuerzos en el equipo que está formando Juan Manuel Azconzábal. En un mercado de pases complicado, todos los clubes salieron a la caza de los mejores talentos. Allí el “Decano” pudo fichar a dos jugadores antes de que termine el año: Ramiro Calderón y Martín Garay. En esta oportunidad, LG Deportiva habló con Garay, de último paso por Patronato y cuyo pase pertenece a Estudiantes de Buenos Aires.

-Tus primeras sensaciones...

- Estoy muy contento de volver a entrenarme, de conocer el club, a la gente que trabaja en él y, en especial, a mis nuevos compañeros. Me dieron una linda bienvenida.

- ¿Te dieron un panorama del club?

- Me comentaron los proyectos en los que están trabajando y qué e tienen por delante. Eso fue lo que finalmente me terminó convenciendo para sumarme. Le tomé el cariño que se merece de entrada.

- ¿Cómo viste al grupo?

- Se nota que hay un grupo muy unido, de buena gente, con muchas ganas de salir adelante, para poner a Atlético entre los primeros planos nuevamente. Así que estoy feliz de estar acá.

- ¿Conocías de antes a algunos de los jugadores?

- No. No fui compañero de ninguno de lo chicos que están. Hay un par de amigos en común, nada más. Estuve hablando con algunos y hubo muy buena onda.

- ¿Tus expectativas?

- Vengo a tratar de sumar en donde me toque estar, dar mi granito de arena, para que, cuando me toque estar dentro de la cancha, deje todo por esta camiseta.

- ¿Qué te pidio Azconzábal?

- El “Vasco” me dijo que me comprometa a lo que pide con su cuerpo técnico. Que tenga disciplina, que con eso iba a andar bien. Por lo tanto me siento cómodo con esa propuesta, de dar siempre el máximo y aprovechar las oportunidades.

-¿Dónde te puedes desempeñar?

- Puedo jugar como lateral o mediocampista por la derecha o hasta de media punta. Ya lo hice en Patronato y en Estudiantes. Llegada la oportunidad, seguro el técnico me dirá dónde me necesita más. Estaré dispuesto para lo que pidan.

- ¿Cómo te trató el clima tucumano?

- Acá hace mucho más calor que en Entre Ríos. Lo comprobé apenas llegué. Pero los días de adaptación me vinieron bien para comenzar a acostumbrarme.