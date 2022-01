Ramiro Calderón está cumpliendo un sueño con Atlético

En cada mercado de pases los futbolistas se enfrentan a varias situaciones que no dejan de ser atípicas, por más que las vivan varias veces. Conocer ciudades, mudarse, vestir nuevos colores de camiseta, tener nuevos compañeros y diferentes esquemas de juego, son sólo algunas de ellas.

“Me cuestan los nombres, el primero que me grabé fue el ‘Polaco’, porque es el más fácil de recordar”, comenta entre risas Ramiro Cristóbal Calderón, uno de los refuerzos que confirmó Atlético.

El nacido en Fray Bentos, hace 25 años, en apenas unos días en la provincia, ya conoció cómo será el microclima que lo acompañará al menos hasta diciembre.

“No conocía Tucumán. Me habían advertido que hacía mucho calor pero no me imaginaba que así”, relata quien se entrenó con casi 40°c el lunes, el martes con lluvia y el miércoles en doble turno con temperaturas típicas a esta época del año.

Por el momento vive en el hotel Sheraton. Llegó el domingo pasado a la provincia acompañado por su novia y por su papá. “No quería perderme ningún día de entrenamiento, viajé casi todo el domingo pero valía la pena”, reconoció el volante central, que admite poder jugar en el círculo central en soledad o acompañado. “Me caracterizo por el buen pie y la sociedad con mis compañeros. En Rentistas jugaba de cinco solo, pero también lo puedo hacer de doble cinco, sin problemas”, adelantó.

Cristóbal se muestra ansioso, con ganas de saltar a la cancha como si se tratara de su debut absoluto. Ya de por sí, cuando apareció la posibilidad de Atlético, no lo dudó y por motivos más que válidos. “Jugar la liga argentina es un sueño, visitar estadios que desde chico miro por la televisión y tener la posibilidad de jugar ahí será muy lindo. Además se trata de mi primera salida al exterior. Apenas me comentaron la posibilidad dije que sí”, agregó el volante.

A pesar de no haber jugado nunca en Argentina, Cristóbal es capaz de comparar la forma de juego entre la liga uruguaya y la argentina. “Miro mucho fútbol argentino, es más dinámico, se juega mucho más que el uruguayo. Atlético no terminó bien el semestre pasado, pero siempre da pelea”, señaló con soltura. Además de su primera impresión en el vestuario, el uruguayo resaltó la calidad humana del plantel. “El grupo que hay es muy bueno, me hacen sentir como uno más, eso para alguien que llega de afuera y no conoce a nadie es muy importante”, advirtió Ramiro.

Mañana completará la primera semana de pretemporada en la provincia, pero ya se anima a pensar a futuro. “Deseo jugar la mayor cantidad de partidos, quiero estar a la altura, cumplir los objetivos que nos pongamos cuando comience el torneo”, comenta entusiasmado y, a su vez, deja un mensaje para los fanáticos “decanos”. “Voy a dar el máximo en cada entrenamiento y partido, voy a estar muy comprometido. Agradezco mucho que se hayan fijado en mí”, finalizó la charla quien cruzó el “charco” para vestirse de celeste y blanco y aportarle un poco de garra charrúa al equipo que terminó 2021 a los tumbos.