Radicales afirman haber sido excluidos de la reunión de JxC e instaron a "proponer" ideas

Un grupo de dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR-Tucumán) afirmó haber sido excluido de la reunión celebrada este lunes por referentes de Juntos por el Cambio (JxC). Además, los "correligionarios" instaron a sus colegas a superar la sola expresión de críticas, para pasar a "proponer" ideas y programas de gestión.

"Nos mostramos sorprendidos por la reunión de JxC, que excluyó a numerosos dirigentes y militantes radicales de distintas expresiones internas, que desde hace muchísimo tiempo vienen aportando su esfuerzo y su tiempo para consolidar una opción de gobierno que permita sacar a los tucumanos de la decadencia y de la pobreza, y les devuelva la esperanza en un futuro mejor", apuntaron los miembros de Radicales por la República, la Educación y el Desarrollo (RRED).

Los miembros de esta línea interna aseguraron que no se sienten "representados" por la reunión. "Juntos por el Cambio no puede ni debe quedarse solamente en la critica, por más seria que esta sea. Es la hora de proponer. Su tarea debe ser, en primer lugar, consolidar la unidad interna. Además, debe comenzar a trabajar para ofrecer a nuestros agobiados comprovincianos un programa de gobierno integral que permitirá avizorar un futuro mejor, que enamore, que seduzca al electorado", indicaron el ex legislador Eudoro Aráoz, Félix Mothe, Teresita Carabajal, Brígido Ibarreche y Silvia Leites, entre otros firmantes.

Además, consideraron que "es hora de terminar con el sectarismo y las vanidades; es hora de escuchar más voces, las de los que militan y son ignorados a la hora de decidir".

"Todos son necesarios para sacar a Tucumán de su estado de postración y falta de progreso. Todos son imprescindibles para poder acceder al gobierno", señalaron en el comunicado, que también fue rubricado por Raúl Campero, Antonio Ibarreche, Lucrecia Pintos, Francisco Alonso, Enrique Imperio y Julio Carreras, entre otros.