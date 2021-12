Ministros provinciales salieron al cruce de la mesa de Juntos por el Cambio

Funcionarios del gobierno provincial salieron al cruce de los cuestionamientos que lanzaron los referentes de la mesa local de Juntos Por el Cambio, tras reunirse en la mañana de hoy y proyectar su armado político con miras al 2023. “Ojalá cada uno de ellos se hiciera cargo de las responsabilidades institucionales que le competen, que son muchas y también puedan explicar también por qué cuando estuvieron en el gobierno nacional no hicieron nada de lo que ahora pregonan”, afirmó la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse.

“Ahora se reúnen para hacer diagnósticos cuando durante los cuatro años de gestión macrista no trajeron ni un centavo, ni una obra a la provincia”, agregó. En este sentido, la funcionaria castigó con dureza al intendente de la Capital, Germán Alfaro, uno de los voceros del mitin opositor. “Sería más útil que Alfaro se preocupara por los vecinos de Capital, que hoy padecen un elevado índice de contagios, situación en la que el Municipio está ausente desde que empezó la pandemia y que aparezca con alguna solución para los incontables problemas que tiene la ciudad y que él como funcionario hace más de 20 años no resuelve”. “Aún con la pandemia y con las dificultades que esto conlleva, hoy Tucumán tiene paz social, orden en sus cuentas públicas y más de 70.000 millones de pesos firmados con Nación para obras, muchas ya en ejecución”, concluyó Vargas Aignasse.

“Irresponsabilidad enorme”

Quien también cruzó a los referentes opositores tras las críticas recientes, fue el ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin. Señaló que los dichos de la mesa de Juntos por el Cambio muestran “una enorme irresponsabilidad de no entender el momento social y político que atraviesa el país”. Como ejemplo de ello nombró “al intendente en uso de licencia (Roberto) Sánchez, que votó en contra del presupuesto nacional, intentando generar dificultades mayores con el Fondo Monetario Internacional. Pareciera que quieren desestabilizar al Gobierno y es algo que no va a pasar. Lo único que hicieron es darnos más fortaleza de gestión”. También afirmó que “Germán Alfaro habla de adelantar elecciones, no se entiende, nosotros debemos trabajar y buscar los consensos, nosotros vamos a gobernar y trabajar todos los días. No vamos a pensar en candidaturas. La gente quiere otra cosa, que trabajemos, ayudemos y generemos trabajo e inclusión”.

“Estamos terminando de transitar un diciembre en paz social, debido a la enorme protección social de nuestro país, que tiene el piso más grande de Latinoamérica, eso es algo muy importante. Ellos están pensando en sus candidaturas dentro de dos años”, concluyó el ministro.

“Desfinanciaron la educación”

En el mismo sentido se manifestó el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer: “Juntos por el Cambio debería hacer una mesa para analizar los resultados de sus políticas educativas que dejaron en cuatro años de gobierno, donde desfinanciaron la educación. Prometieron más de 100 jardines para la provincia de Tucumán y solo hicieron 12. Hoy en la actualidad con el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, estamos culminando esas obras pendientes que el macrismo nos negó con una promesa incumplida”. Agregó que “deberían analizar realmente en esa mesa lo que fueron los cuatro años de Macri en el Gobierno y el daño que le causaron a la educación. Un ejemplo muy claro fue el desfinanciamiento de los programas socioeducativos que permitían la contención de miles de niños y niñas para que no abandonen el sistema. El caso más emblemático fue la desfinanciación del Programa Nacional de Coros y Orquestas que la provincia absorbió y provincializó para que sigan funcionando”. Por último, Lichtmajer expresó: “Con nuestro Gobierno, los fondos para las obras y programas comenzaron a llegar y es por eso que hoy, tras un relevamiento de la totalidad de los edificios, estamos invirtiendo más de 2500 millones de pesos en 583 escuelas para beneficiar a más de 118 mil estudiantes”.