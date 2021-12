En tres días ahorristas sacaron U$S 400 millones de los bancos

En apenas tres días, ahorristas se volcaron hacia los bancos y retiraron unos U$S 400 millones. Esto se dio luego de que el lunes había circulado una fake new, que hablaba acerca de la posibilidad de que se implemente un "corralito" para los depósitos en esta moneda.

La cifra fue confirmada por fuentes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al diario Ámbito. Aunque admitieron que no se trata de una operación tan usual, los voceros señalaron que el número resulta ínfimo, ya que los depósitos totales en bancos del país suman unos U$S 16.000 millones. Precisaron, además, que los depósitos en dólares forman parte de las Reservas Brutas del BCRA, y que prácticamente no se pueden prestar, con la excepción de los exportadores, que realizan operaciones en esa moneda.

El último jueves del mes pasado el BCRA había emitido una circular mediante la cual señalaba que desde el 1 de este mes la posición de contado prevista en las normas sobre Posición Global Neta de Moneda Extranjera de los bancos no podrá superar el importe equivalente al 0% de la responsabilidad patrimonial computable del mes anterior al que corresponda.

A partir de esa disposición, comenzó a viralizarse por WhatsApp un audio que advertía sobre un "corralito encubierto". Rápidamente, las autoridades del BCRA salieron a alertar sobre la falsedad de la noticia. "Las decisiones que tomó la semana pasada referidas a la posición de cambio de las entidades financieras no tiene ningún efecto sobre los depósitos en dólares en el sistema ni con los activos que los respaldan", habían dicho las autoridades del BCRA. De todos modos, la fake news igualmente ya había despertado temores entre los ahorristas.