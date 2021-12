Colombres Garmendia calificó de "correcta" la decisión del Gobierno de aplicar un pase sanitario

El dirigente del Pro Tucumán, Alberto Colombres Garmendia, afirmó que, ante el aumento de casos de coronavirus en la provincia y la incertidumbre que genera la aparición de nuevas mutaciones del virus, las medidas adoptadas por el Gobierno provincial son acertadas, pero pidió extender la afectación de quienes deben presentar el carnet sanitario de ahora en más.

"Con esta disposición, que es correcta, se apunta a determinados sectores etarios y socio-económicos de la población, como ser los jóvenes que aún no completaron su esquema vacunatorio y los estratos con capacidad económica para concurrir a determinados eventos masivos. Sin embargo, el Ejecutivo no está teniendo en cuenta a los sectores más carenciados, sobre todo en una provincia que roza el 50% de sus habitantes bajo el nivel de pobreza", argumentó el ex parlamentario macrista.

En este sentido, agregó que una medida a adoptar, para incentivar la vacunación de esta franja de la sociedad, sería solicitar la libreta sanitaria a todos aquellos beneficiarios de planes y programas sociales que dependan de la Provincia.

"La idea es que las personas no dejen de cobrar, sino que se les proporcione un lapso de tiempo específico para que se inmunicen, aunque sea con una dosis, y a partir de allí garantizar el acceso al beneficio en cuestión", manifestó Colombres Garmendia.

"Con todas las críticas que recaen sobre cómo actuó el Gobierno ante la pandemia, no por ello podemos dejar de tener en cuenta que el Estado vuelca muchos recursos económicos y humanos para la atención de los pacientes afectados por el virus, mientras un porcentaje importante de los tucumanos aún no concurren a vacunarse, poniendo en riesgo, no solamente su vida, sino la de todos los demás. Y a ello se agrega que, además, acceden a una remuneración asistencial. Y es allí donde el Gobierno debe intervenir", finalizó.