Chahla respaldó el "pase sanitario": "Es una estrategia que va a estimular la vacunación"

La ministra de Salud Pública y diputada nacional electa, Rossana Chahla, respaldó el dictado del DNU firmado por el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, para implementar el pase sanitario para acceder a eventos masivos y otros espacios públicos en Tucumán.

"Es una estrategia que tiene que ver con estimular la vacunación a aquellas personas que van a ir a reuniones masivas, fiestas, bares, gimnasios. Esto tiene que ver con la exposición y el riesgo que tienen las personas de enfermar y morir. Es una protección para ellos pero también tiene que ver con poder continuar con todas las actividades dado que el impacto (de la pandemia) también es económico cuando hay que cerrarlas", aseveró la titular de la cartera sanitaria.

El instrumento establece la obligatoriedad de que las personas mayores de 13 años cuenten con los esquemas completos de inmunización contra la covid-19 para ingresar a diferentes ámbitos, como bares y restaurantes, actividades culturales y deportivas, fiestas y boliches y establecimientos bancarios y de la administración pública, entre otros.

"Las naciones que más vacunaron tienen menos muertes y fueron los que menos tienen que ir al confinamiento. Mientras que los países que tienen por debajo del 60% de la población vacunada, como Estados Unidos y Rusia, en donde se producía la vacuna pero no había tanta adherencia a la vacuna, tuvieron que realizar nuevamente el confinamiento", explicó Chahla, en diálogo con la prensa.

En esa línea, sostuvo que, para evitar las restricciones, "la estrategia y el modelo más exitoso en el mundo fue la del pase sanitario". "Esto implica tener las dos vacunas colocadas para poder participar de ciertas actividades. Sector público y sector privado trabajando juntos para trasmitir la importancia de la vacuna que es la medida más costo efectiva que tenemos", añadió.

Chahla puntualizó que en el Ministerio de Salud se avanzará con la vacunación, ampliando los horarios de atención de los nodos; además, pidió el cumplimiento estricto del DNU.

“Si bien la población ha respondido muy bien a la vacunación, nos falta mucho. Tenemos el 82% de la población con la primera dosis y el 62% con la segunda dosis. Necesitamos tener más del 80% de personas con las segundas dosis”, aseveró. Y dijo que, de cara a las fiestas de Fin de Año, se necesita tener a la mayor parte de la población con el esquema vacunatorio completo.

“Esas personas que decidieron no vacunarse, les decimos que no realicen ningún tipo actividades sociales. Que se queden en sus casas. Esa es la mejor manera de cuidarlos. No conviene que estén expuestos. Tenemos distintas variantes a causa de que el virus llega a personas no vacunadas. Por eso siguen las mutaciones. Tenemos que tener una gran cobertura mundial de vacunas para poder terminar con las mutaciones. Respetamos la decisión de las personas que no se quieran vacunar, porque es su cuerpo y ellos deciden, pero les pedimos también que se queden en sus casas", profundizó Chahla.

La ministra comentó que la medida se cumple a partir de hoy, con una flexibilización de 14 días, que es el tiempo con el que surte su máximo efecto las segundas dosis aplicadas. La fiscalización se realizará a través del Comité Operativo de Emergencia, y dijo que se confía en el cumplimento de los protocolos de los responsables del sector privado para que puedan seguir trabajando.

Además, Chahla afirmó que los operativos de inmunización van a continuar en distintos puntos de la provincia. "Vamos a volver a las peatonales, teniendo en cuenta el calor estacional, el horario será de 8 a 14", explicó. Y dijo que todos los nodos continuarán trabajando con servicios extendidos.

A su vez comentó que los ciudadanos tendrán que presentar su Pase Sanitario con el carnet vacunatorio en papel o en formato digital obtenido a través de la app Mi Argentina.