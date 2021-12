Mañana habrá paro de bancarios en todas las sucursales de Santander

Desde la Asociación Bancaria reafirmaron un paro nacional para mañana, en rechazo por la decisión de banco Santander de cerrar sus 100 sucursales en todo el país. La medida de fuerza sólo afectará las operaciones en esa entidad bancaria.

Mediante un comunicado, el gremio reclamó que "Banco Santander amenaza nuevamente los puestos de trabajo de miles de argentinos. Insiste en cerrar 100 sucursales, tercerizar tareas e incumplir con el pago del bono anual".

Mañana no habrá atención al público en ninguna sucursal de Santander del país

El cierre de estas sucursales podría dejar sin trabajo no solo a empleados bancarios si no también a los trabajadores de distintos rubros, como maestranza y seguridad, advierte el gremio, que resaltó que "durante el paro de actividades no se atenderá al público".