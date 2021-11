Qué dijo Osvaldo Jaldo luego de la destitución del juez Pisa por el caso de Paola Tacacho

El vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo (PE), Osvaldo Jaldo (Frente de Todos), se expresó esta mañana en la Casa de Gobierno con relación a la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de destituir al juez penal Juan Francisco Pisa, debido a su desempeño en una de las causas previas al femicidio de la docente salteña Paola Tacacho.

"No conozco el fondo del expediente, no conozco la acusación de la comisión de Juicio Político, tampoco he visto los fundamentos del Jury de Enjuiciamiento, y es el Poder Legislativo el que actuó en este sentido. Lo único que digo y sostengo, y lo he dicho permanentemente: las instituciones en la provincia de Tucumán vienen funcionando bien", aseveró Jaldo, en diálogo con la prensa.

El referente peronista evitó dar una valoración sobre el caso, pero insistió en que "tanto el Poder Ejecutivo, como el Poder Legislativo y el Poder Judicial" están trabajando de forma adecuada. "Gracias a esta división de poderes y a que las instituciones funcionan en Tucumán, suceden hechos de estas características. Nada es producto de la casualidad", enfatizó Jaldo.

El jueves, el Jurado de Enjuiciamiento que preside el vocal de la Corte Suprema, Daniel Posse, resolvió destituir al juez penal Pisa al considerar que había incumplido con los deberes a su cargo por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva; por no observar las condiciones de vulnerabilidad de Tacacho; y por no abordar con perspectiva de género el tratamiento de la causa.

El magistrado había dispuesto el sobreseimiento de Mauricio Parada Parejas, luego de que la docente salteña denunciara que había violado la restricción de acercamiento ordenada por la Justicia. Tiempo después, el ex alumno de Tacacho la asesinó de una puñalada en pleno Barrio Norte, y luego se quitó la vida.

Pisa estaba tramitando su jubilación con el 82% móvil, pero, a partir de su destitución, no podrá acceder a su retiro como magistrado del Poder Judicial de Tucumán.