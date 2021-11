Mariela Tacacho: "Ningún funcionario va a volver a hacer lo que hizo este juez misógino"

Mariela Tacacho, madre de Paola Tacacho, la docente salteña asesinada a manos de su acosador, Mauricio Parada Parejas, rompió en llanto al conocer la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de destituir al juez penal Juan Francisco Pisa por su mal desempeño en una de las denuncias que había interpuesto la víctima antes de que se perpetrara el femicidio.

"Ningún funcionario va a volver a hacer lo que hizo este juez misógino y sin perspectiva de género", expresó Mariela Tacacho, luego de que el Jury resolviera la remoción del magistrado penal por unanimidad.

Emocionada, la madre de Paola advirtió: "Mi lucha no termina con la destitución de Pisa; comienza. Porque faltan fiscales, auxiliares fiscales, falta mucho. Se abrió la puerta de justicia".

FRENTE A LA LEGISLATURA. Organizaciones y militantes feministas acompañaron a Mariela Tacacho mientras se resolvía la destitución del juez Pisa. Foto de Analía Jaramillo / LA GACETA

Mariela Tacacho señaló que no se hubiera llegado a estas instancias "si ellos hubieran cumplido con sus funciones". "Pero no lo hicieron. De todas maneras, siempre dije: 'que no haya sido en vano'. Acá está está el precedente, para Tucumán, para todo el norte argentino y para todo el país. Gracias a mi familia, gracias a las organizaciones, gracias a todos", expresó la mujer, sin lograr contener las lágrimas.

La madre de Paola indicó que confiaba en la destitución de Pisa. "Las irregularidades estaban (claras), estaba todo demostrado que él era responsable, que él no hizo nada para salvar la vida de mi hija. Estaba segura de que iba a ser destituido... perdón, gracias", finalizó Mariela Tacacho, otra vez rompiendo en llanto.