Mariela Tacacho: “exijo respuestas de todos los que archivaron las causas de mi hija”

Profundamente conmovida, con la voz por momentos desgarrada y con un barbijo que absorbió las decenas de lágrimas que brotaron de sus ojos tras conocerse el fallo, Mariela Tacacho destacó que la destitución de Juan Francisco Pisa marca un precedente para todo el país. “Ningún funcionario va a volver a hacer lo que hizo este juez misógino y sin perspectiva de género”, dijo. Señaló que “falta mucho”, ya que ahora irá tras fiscales, auxiliares y funcionarios judiciales que archivaron la quincena de denuncias penales que inició Paola contra Mauricio Parada Parejas, su acosador y femicida.

En un fallo inédito, Pisa fue destituido como juez y se abren interrogantes en la Justicia

“Se abrió la puerta de la Justicia. No tendríamos que haber llegado a esto. Mi hija tendría que estar aquí si ellos hubieran cumplido con sus funciones, pero no lo hicieron. Pero como siempre dije: que no haya sido en vano. Acá está el precedente para Tucumán, para el norte argentino y para el país”, expresó ahogada en llanto.

La destitución de Pisa: ecos del jury en la Cámara

Horas después, en una entrevista con LA GACETA PLAY, la madre de la docente de inglés insistió con que avanzará contra los funcionarios del Ministerio Público Fiscal (MPF). “Mi lucha no se termina con la destitución de Pisa; comienza. Voy por todos, quiero respuestas de todos. Quiero que los tucumanos sientan que, si un funcionario no cumple, es enjuiciado y es destituido”, indicó.

“Sólo le importaba el bolsillo”

La mamá de Paola, oriunda de Salta, insistió con que lo de ayer fue un primer paso. “Tengo entendido que se abrió una investigación de sumario en el MPF. Necesito respuestas de todos los que archivaron las causas de mi hija. Hoy más que necesitar, lo exijo. Yo voy por todo”, disparó.

Mariela consideró que si Pisa no asistió a la audiencia de ayer es porque es responsable del trágico desenlace que tuvo su hija. “Los cobardes están ocultos; él va a seguir en la oscuridad porque no se hace responsable de lo que hizo. Ni él ni el resto”, dijo. Y agregó: “a ellos no les importa lo que le pasó a Paola ni mi dolor como madre. Lo único que le importaba (a Pisa) es no ser destituido solamente por el bolsillo, nada más que eso. Se hizo justicia, y sigo por el resto”, advirtió.

La salteña apuntó también contra el jefe de Gabinete de la Nación y gobernador en uso de licencia, Juan Manzur, quien en febrero le aceptó a Pisa la renuncia condicionada para que pudiera acceder a una jubilación especial como magistrado (algo que ya no sucederá). “En política no me meto. Yo levanto la bandera de justicia por mi hija y por todas las madres que perdieron a sus hijas. Pero lo que tengo que decir de Manzur es que le aceptó la renuncia al juez misógino. Nunca tuve un llamado ni de falsa empatía siendo un caso tan estridente. No voy a bajar los brazos, ni mi familia ni yo. Vamos a seguir hasta el final. Quiero respuestas de todos”, insistió.

Mariela, por último, agradeció el apoyo y el respaldo de las distintas agrupaciones feministas y políticas que la ayudaron a llegar a estas instancias.