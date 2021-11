Jaldo recibió a las periodistas que denunciaron haber sufrido abuso sexual en la Casa de Gobierno

El vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo (PE), Osvaldo Jaldo, recibió esta mañana en su despacho de la Casa de Gobierno a las dos periodistas que habían denunciado haber sufrido abusos sexuales durante distintas coberturas en la sede de 25 de Mayo y San Martín.

"Agradezco que hayan aceptado la invitación para hablar. Me he solidarizado públicamente pero quería hacerlo personalmente con las dos periodistas y escucharlas un poco más para que me cuenten lo ocurrido. Esto pasó en Casa de Gobierno. Asumí el compromiso de ver y poner a disposición todos los elementos que sean necesarios a los efectos de la investigación", afirmó Jaldo, luego del encuentro con Carolina Ponce de León (Radio Universidad) y con Mariana Romero (Los Primeros).

Además, indicó que le había dado instrucciones al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, para que se ponga a disposición del fiscal que entiende en la causa, Daniel Marranzino. "(Le ordené) que llevemos todas las filmaciones que tengamos de nuestros equipos. Repudiamos lo ocurrido. Hay que encontrar a los responsables y ponerlos a disposición de la Justicia", reiteró Jaldo.

Ponce de León denunció haber sido manoseada por militantes del Frente de Todos durante la cobertura del resultado de las elecciones del último domingo, en la Casa de Gobierno. Romero relató que había sufrido un ataque similar durante su labor, en las PASO del 12 de septiembre.

"En esos momentos tan importantes para la democracia, debemos buscar espacios para que la prensa pueda desarrollar con seguridad su tarea de informar", indicó Jaldo. Y agregó: "Tenemos que tomar medidas inmediatas para que no ocurra nunca más. Tendremos que acreditar a las personas que entren a Casa de Gobierno".

Además, advirtió que se les asignará un área a las y los trabajadores de prensa en la sede del Poder Ejecutivo para que puedan trabajar con comodidad, y que será "exclusiva para los periodistas y medios que quieran acompañarnos".

Ponce de León valoró que se apunte a reforzar la seguridad, en especial, para evitar que las mujeres sufran ataques similares en el futuro. "Pedimos que esto se termine y que se tomen las medidas necesarias”, indicó.

De la reunión participó además José Romero Silva, en representación del Foro de Periodismo Argentino (Fopea). Tanto Ponce de León como Romero valoraron el acompañamiento recibido por esta entidad.