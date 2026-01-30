Secciones
Política

Gerardo Huesen le reclamó a Darío Monteros crear una comisión urgente para prevenir inundaciones en Tucumán

Según detalló el legislador de LLA, la comisión debería estar integrada por profesionales de enfoques multidisciplinarios.

ARCHIVO ARCHIVO
Hace 2 Hs

El diputado nacional por La Libertad Avanza Tucumán, Gerardo Huesen, le reclamó públicamente al ministro del Interior, Darío Monteros, la creación urgente e inmediata de una Comisión Especial de planificación y ejecución de acciones destinadas a prevenir inundaciones en la provincia.

A través de sus redes sociales, Huesen advirtió sobre la gravedad de la situación que atraviesan distintos puntos de la provincia tras las lluvias, y remarcó la ausencia de una política estructural para enfrentar este tipo de emergencias.

“Es necesario crear de manera urgente e inmediata una Comisión especial de planificación y ejecución de acciones para prevenir inundaciones”, expresó, etiquetando directamente al ministro @DarioMonterosOK.

Según detalló el legislador, la comisión debería estar integrada por profesionales de enfoques multidisciplinarios, entre ellos ingenieros hidráulicos y civiles, planificadores urbanos, geólogos y especialistas en derecho ambiental, con el objetivo de realizar estudios técnicos serios y elaborar planes concretos para evitar inundaciones y actuar frente a situaciones de catástrofe.

En ese sentido, Huesen fue contundente al describir el escenario actual: “Hoy el agua está tapando las casas y los caminos, pero falta en las cañerías”, afirmó, sintetizando la contradicción de una provincia que sufre inundaciones mientras muchos vecinos no cuentan con servicios básicos.

Finalmente, el diputado apuntó directamente contra la falta de previsión del Gobierno provincial y sentenció: “A esto llegamos sin un plan”, dejando en evidencia la ausencia de planificación y la improvisación ante fenómenos que se repiten año tras año.

Temas Darío MonterosGerardo Huesen
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Por las zonas afectadas

Por las zonas afectadas

Huesen le pidió a Darío Monteros rendir cuentas sobre el Plan Pre Lluvia

Huesen le pidió a Darío Monteros rendir cuentas sobre el Plan Pre Lluvia

Jaldo supervisó las zonas inundadas y destacó la presencia del Estado

Jaldo supervisó las zonas inundadas y destacó la presencia del Estado

Lo más popular
Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026
1

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial
2

Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?
3

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes
4

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: Es una muestra evidente de nepotismo
5

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: "Es una muestra evidente de nepotismo"

Cómo termina enero y qué se espera del clima en febrero en Tucumán
6

Cómo termina enero y qué se espera del clima en febrero en Tucumán

Más Noticias
Simón Padrós negó que Yerba Buena tenga 80 cargos jerárquicos y apuntó contra Apud

Simón Padrós negó que Yerba Buena tenga 80 cargos jerárquicos y apuntó contra Apud

ATEP rechazó el aumento del plan complementario del Subsidio de Salud y pidió la devolución de los montos cobrados

ATEP rechazó el aumento del plan complementario del Subsidio de Salud y pidió la devolución de los montos cobrados

Sergio Mansilla, a cargo de la Gobernación; y Alfredo Toscano como vice

Sergio Mansilla, a cargo de la Gobernación; y Alfredo Toscano como "vice"

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?

Narela Barreto: su cuerpo apareció en la calle y a cinco cuadras del departamento donde vivía

Narela Barreto: su cuerpo apareció en la calle y a cinco cuadras del departamento donde vivía

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: Es una muestra evidente de nepotismo

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: "Es una muestra evidente de nepotismo"

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Comentarios