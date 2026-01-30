Gerardo Huesen le reclamó a Darío Monteros crear una comisión urgente para prevenir inundaciones en Tucumán

El diputado nacional por La Libertad Avanza Tucumán, Gerardo Huesen, le reclamó públicamente al ministro del Interior, Darío Monteros, la creación urgente e inmediata de una Comisión Especial de planificación y ejecución de acciones destinadas a prevenir inundaciones en la provincia.
A través de sus redes sociales, Huesen advirtió sobre la gravedad de la situación que atraviesan distintos puntos de la provincia tras las lluvias, y remarcó la ausencia de una política estructural para enfrentar este tipo de emergencias.
“Es necesario crear de manera urgente e inmediata una Comisión especial de planificación y ejecución de acciones para prevenir inundaciones”, expresó, etiquetando directamente al ministro @DarioMonterosOK.
Según detalló el legislador, la comisión debería estar integrada por profesionales de enfoques multidisciplinarios, entre ellos ingenieros hidráulicos y civiles, planificadores urbanos, geólogos y especialistas en derecho ambiental, con el objetivo de realizar estudios técnicos serios y elaborar planes concretos para evitar inundaciones y actuar frente a situaciones de catástrofe.
En ese sentido, Huesen fue contundente al describir el escenario actual: “Hoy el agua está tapando las casas y los caminos, pero falta en las cañerías”, afirmó, sintetizando la contradicción de una provincia que sufre inundaciones mientras muchos vecinos no cuentan con servicios básicos.
Finalmente, el diputado apuntó directamente contra la falta de previsión del Gobierno provincial y sentenció: “A esto llegamos sin un plan”, dejando en evidencia la ausencia de planificación y la improvisación ante fenómenos que se repiten año tras año.