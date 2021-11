TucumánDebate: qué frases eligieron los candidatos y por qué

En el tercer segmento de #TucumánDebate, los candidatos a senadores debieron elegir entre tres frases y explicar por qué. Esto fue lo que dijeron Pablo Yedlin (Frente de Todos), Germán Alfaro (Juntos por el Cambio), Martín Correa (FIT), Federico Masso (Frente Amplio) y Ricardo Bussi (FR):

- Alfaro:

"Si abandonas la idea de que tu voz puede marcar la diferencia, otras voces llenarán el vacío”. (Barack Obama)

La elijo porque nunca renuncié a mis principios y convicciones, siempre dí lucha en cada uno de mis trabajaos, incluso dí un portazo en el Partido Justicialista porque no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo y se lo dije en la cara a José Alperovich.



- Yedlin:

"Aquellos que defienden la justicia siempre están del lado correcto de la historia”. (Barack Obama)

La justicia es muy importante en el sistema republicano y es algo con lo que estamos en deuda. Tenemos que animarnos a plantear reformas judiciales de fondo que hagan una justicia más real, más confiable. La justicia es fundamental y debemos todos trabajar para que sea mejor.



- Bussi:

“Nuestro destino no se escribe para nosotros, sino por nosotros”. (Barack Obama)

Soy un luchador nato, siempre estuve peleando contra la corriente en esta provincia, me animé siempre a defender un modelo distinto. Hoy el peronismo se encuentra dividido y yo voy a seguir peleando porque ninguno representa el modelo que Fuerza Republicana defiende; con el esfuerzo de todos lo vamos a hacer posible.

- Masso:

"La única adicción saludable es la del amor”. (José Mujica)

El amor conque hemos construido la militancia y hemos salido a plantearle a la sociedad de Tucumán que tenemos la fuerza y la decisión de terminar con este modelo político de corrupción, impunidad y clientelismo. Es posible construir otro Tucumán.

- Correa:

“Lo más difícil de aprender en la vida es qué puente hay que cruzar y qué puente hay que quemar”. (Bertrand Russell)

Los trabajadores tenemos que quemar todos los puentes que nos unen al nacionalismo burgués, que mediante el peronismo ha destruido este país, no has llevado a la pobreza y a la desocupación, a la degradación social. También tenemos que quemar los puentes que nos unen con los charlatanes de derecha. Los trabajadores tenemos que cruzar el puente y organizarnos de forma independiente para que no haya más explotados.