Inseguridad, empleo y educación, los ejes del tercer segmento de #TucumánDebate

Para finalizar el #TucumánDebate de este miércoles, los candidatos a senador Pablo Yedlin (Frente de Todos), Germán Alfaro (Juntos por el Cambio), Martín Correa (FIT), Federico Masso (Frente Amplio) y Ricardo Bussi (FR) expresaron sus posturas acerca de la inseguridad, el empleo y la educación.

-¿Qué haría para frenar la inseguridad en Tucumán?

- Correa: la gestión de Maley fue un fracaso, cómo será que el actual gobernador Osvaldo Jaldo pidió el juicio político, pero como después se arregló con Juan Manzur dio marcha atrás. Este año hubo 17 femicidios en la provincia y otras 17 tentativas de femicidio. En muchos casos ni la policía ni los jueces actuaron como debían, por ejemplo en el caso Tacacho. Para frenar la inseguridad necesitamos que los jueces sean electos con voto popular y terminar con el gatillo fácil en las fuerzas de seguridad.

- Alfaro: el problema es el gobierno, que no tiene la decisión política de hacerle frente a la inseguridad, que no combate al delincuente de cara. Cuando renunció Maley no pasó nada porque los tucumanos ya hemos naturalizado los homicidios e pleno centro, los femicidios, los linchamientos y las fugas. Tenemos que tomar esa decisión. Nunca se presentó un plan integral de seguridad, siempre fueron parches.

Yedlin: estamos trabajando en la dirección correcta. El bloque votó el nuevo código procesal penal y se quintuplicaron las sentencias. Obvio que eso generó una crisis carcelaria, pero vamos a construir un penal y dos alcaidías. Les recuerdo que con el gobierno pasado a Tucumán no le llegó ni una bala. Estamos instalando cámaras con fondos provinciales y por fin la municipalidad puso guardias para que colaboren con la Policía.

- Bussi: la seguridad es una responsabilidad indelegable del Estado, debemos tirar a la basura los manuales garantistas, la doctrina zaffaroniana y el curro de los derechos humanos. Hay que darle mayor poder a la policía para reprender el delito como corresponde. También hay que darle mejores sueldos, herramientas tecnológicas, jerarquización de la fuerza, capacitación y la construcción de la cárcel.

- Masso: los tucumanos están en pánico, necesitamos a la policía en la calle, el 32% de los efectivos están cuidando a los funcionarios y políticos, y haciendo adicionales en empresas privadas. Tenemos que capacitar a la policía, plantear una currícula distinta, con vocación de servicio y alejados de la corrupción.

-¿Cómo impulsaría el empleo y la educación para los jóvenes?

- Yedlin: el empleo joven tiene que ver con el empleo en general, necesitamos que la Argentina vuelva a crecer. Lamentablemente en Tucumán el desempleo tiene cara de mujer joven. Cuando asumimos vimos que muchas de las oficinas de empleo de la provincia habían cerrado. Hay programas interesantes para generar el empleo. Nos preocupa el empleo joven y vamos a trabajar en eso.

- Bussi: el país lo único que exporta es juventud, los chicos no tienen destino y buscan su desarrollo en el primer mundo. Mi hija Josefina se cansó de despedir a sus mejores amigos en el aeropuerto de Ezeiza.

- Masso: hay que generar un programa de escolaridad extendida en el secundario que forme en programación de sistemas de información, con más horas de idiomas, sobre todo el portugués. También más horas en las artes y en el deporte. Un programa que pueda darle a ese joven la posibilidad de tener una oferta segura en el primer empleo. Todo eso aumentando el salario docente.

- Correa: los trabajadores en la provincia son pobres, y los jóvenes son aún más pobres. El 45% de los laburantes de la provincia están en negro y todo se hace con la complicidad de la burocracia sindical. La educación tiene que ser pública y gratuita para que los jóvenes puedan aspirar a una educación de calidad y a un trabajo.

- Alfaro: quiero decirles a los jóvenes que no se vayan, que sí se puede progresar. No te vayas, luchá, no pierdas las esperanzas.