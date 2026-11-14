Un fallo judicial declaró inconstitucional la fórmula jubilatoria de Alberto Fernández y ordenó recalcular los haberes

La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la ley 27.609, que rigió entre 2021 y mediados de 2024 durante el gobierno de Alberto Fernández, y ordenó recalcular los haberes de una jubilada mediante el mecanismo de actualización anterior, aprobado durante la presidencia de Mauricio Macri.