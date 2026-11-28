Algunos sostienen que fue consecuencia de una vieja enemistad. El lesionado ya fue acusado de haber herido a balazos a Díaz. Otros investigadores sospechan que el tiroteo podría formar parte de una disputa entre grupos que pugnan por el dominio territorial. En las últimas horas se viralizaron fotos del directivo de Amalia junto a uno de los acusados de haberse enfrentado a balazos con Facundo Ale. Según los investigadores, aquel episodio habría estado vinculado con el narcotráfico.