Resumen para apurados
- Lucas Díaz, presidente del club Amalia, fue detenido el jueves en el sur de la capital tras balear a Aldo Lezcano en un presunto tiroteo por una vieja enemistad.
- Ambos se cruzaron en la calle y se dispararon; existen versiones cruzadas de emboscada y legítima defensa, sumadas a antecedentes delictivos previos de los involucrados.
- La Justicia definirá hoy la situación procesal de Díaz, mientras se investiga si el ataque responde a una disputa territorial ligada a otros episodios de violencia armada.
¿Un enfrentamiento a balazos o una emboscada que salió mal? Esa es la pregunta que se hacen los investigadores del violento episodio que se registró el jueves al mediodía en el sureste de la capital. En ese ataque resultó gravemente herido Aldo Santiago Lezcano (24). Por el caso fue detenido Lucas Díaz (27), integrante del clan Díaz y presidente del club Amalia.
Según la versión que aportaron los familiares de la víctima, Lezcano transitaba junto a su madre, Leila Galván, en una Toyota Hilux por la avenida Papa Francisco. Al llegar a la rotonda, observó que Díaz estaba en el lugar. Detuvo inmediatamente la marcha y se dirigió hacia donde él estaba. La discusión que mantuvieron derivó en una agresión mutua. Según el relato de los testigos, ambos extrajeron armas de fuego y comenzaron a dispararse.
Los parientes del sospechoso aportaron otra versión. Acusaron a Lezcano de haber planeado una emboscada para atacar a Díaz. Sin embargo, según sostuvieron, quienes habrían participado del ataque desconocían que el presidente de Amalia estaba armado y que podía defenderse. Lo único cierto es que Lezcano se encuentra internado en grave estado en el hospital Padilla y que hoy se definirá la situación procesal del único detenido. Por el momento, tampoco se pudo establecer qué motivó el violento episodio.
Algunos sostienen que fue consecuencia de una vieja enemistad. El lesionado ya fue acusado de haber herido a balazos a Díaz. Otros investigadores sospechan que el tiroteo podría formar parte de una disputa entre grupos que pugnan por el dominio territorial. En las últimas horas se viralizaron fotos del directivo de Amalia junto a uno de los acusados de haberse enfrentado a balazos con Facundo Ale. Según los investigadores, aquel episodio habría estado vinculado con el narcotráfico.
Antecedentes
Lazcano no es un desconocido para las autoridades. Tiene antecedentes por robo y su nombre trascendió por haber integrado, según las investigaciones judiciales, una banda que mató a uno de sus propios integrantes de manera accidental durante un asalto.
Díaz, en cambio, habría sido mencionado en algunas causas, pero no habría recibido ninguna condena penal. En mayo de 2026 asumió como presidente del club Amalia. Hoy, durante la audiencia en la que se analizará su situación procesal, podrá dar su versión de los hechos.