La astronomía estuvo presente en muchas cosas como las religiones, arte, culturas ancestrales, etc.. Hay religiones que tienen la Luna, el Sol y las estrellas en sus emblemas e imágenes. Algunas veces son evidentes y otras no tanto. Por ejemplo las estrellas en el manto de la Virgen de Guadalupe es una representación del cielo de la noche en la que se le apareció la Virgen a Juan Diego en diciembre de 1531. Para ver esto hay que extender el manto sobre una superficie plana para compararlo con el cielo. Es difícil tener acceso al manto. Actualmente se puede hacer digitalmente y la comparación se hace con un mapa del cielo de la fecha de la aparición de la virgen. Esto no es sencillo porque puede haber algunas imprecisiones en la posición de las estrellas en el manto.
Varias culturas ancestrales tallaron huecos en piedras planas muy grandes que son conocidas como las tacitas o los morteritos. Se las encuentra en los Valles Calchaquíes y en otros países. En algunas hay representaciones del cielo, como las Pléyades, un cúmulo de estrellas que tiene un significado especial para algunos pueblos ancestrales del hemisferio sur. En los Valles Calchaquíes hay varias de estas piedras y se podría ver si son representaciones del cielo. No es muy difícil si están en su emplazamiento original, pero hay muchas que se movieron y no se sabe cuál era su orientación. También se puede hacer, pero es un poco más complicado.
En el arte la astronomía también está presente. Lo está en pinturas de distintas épocas. Por ejemplo: el cuadro Eclipse de Girasol de Paul Nash (1945) que se encuentra en la Tate Gallery (Londres) en el que representó al Sol como un girasol y Peter Paul Rubens, en su obra Saturno (1636) que se encuentra en el Museo del Prado, en la que representó a Saturno como una estrella triple, que era lo que creía Galileo antes de observarlo con un telescopio.
Recientemente se verificó que la obra Cielo Estrellado de Vincent Vang Gogh's (1889), que se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, representa la Luna creciente, Venus y el cúmulo de Hyades. Esto llevó mucho tiempo de trabajo de astrónomos y artistas, porque fue necesario determinar en qué lugar, fecha y hora lo había pintado. Las estrellas, la Luna y los planetas tienen posiciones muy diferentes a lo largo de la noche. La Luna y los planetas además van cambiando su posición respecto a las estrellas. Por eso hay que tener precisiones en el lugar, fecha y hora en que se lo hizo.
Hay estatuas de Venus, Júpiter y Saturno que representaban a sus dioses. Sería imposible describir todas las obras en que aparecen objetos del cielo.
En el Museo Galileo de Florencia están los objetos que él construía para medir la posición de los objetos en el cielo y los que hacía para simular sus movimientos. Son instrumentos complejos y con detalles de tallado que los transforman en obras de arte. También los dibujos que hacía de sus observaciones de la Luna y los planetas tienen tanta precisión y detalle que parecen hechas por un artista.
Las imágenes que se publican de los grandes telescopios como el James Webb, los Gemini, entre otros. No son imágenes originales. Esos telescopios toman imágenes en blanco y negro y luego se van coloreando respetando los filtros utilizados para hacerlas lo más realistas posible. Esto es obra de artistas.
En la investigación astronómica hay mucho de arte y en el arte hay mucho de astronomía. Las agencias espaciales como la NASA y la ESA colaboran en proyectos de artistas y fotógrafos para seleccionar imágenes de alto valor estético.