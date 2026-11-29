La astronomía estuvo presente en muchas cosas como las religiones, arte, culturas ancestrales, etc.. Hay religiones que tienen la Luna, el Sol y las estrellas en sus emblemas e imágenes. Algunas veces son evidentes y otras no tanto. Por ejemplo las estrellas en el manto de la Virgen de Guadalupe es una representación del cielo de la noche en la que se le apareció la Virgen a Juan Diego en diciembre de 1531. Para ver esto hay que extender el manto sobre una superficie plana para compararlo con el cielo. Es difícil tener acceso al manto. Actualmente se puede hacer digitalmente y la comparación se hace con un mapa del cielo de la fecha de la aparición de la virgen. Esto no es sencillo porque puede haber algunas imprecisiones en la posición de las estrellas en el manto.