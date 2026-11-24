El cielo de Tucumán, cubierto de nubes y con lloviznas, plantea un interrogante para quienes esperan observar uno de los fenómenos astronómicos de estos días: la superluna. Aunque el satélite natural de la Tierra se encuentra en una posición privilegiada para ofrecer una imagen ligeramente más grande de lo habitual, el mal tiempo podría complicar su observación durante la noche.