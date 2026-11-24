La superluna del Castor tendrá que ganarle a las nubes para dejarse ver en Tucumán
Resumen para apurados
- La superluna del Castor podría verse este martes por la noche en Tucumán al alcanzar el perigeo, aunque el cielo nublado amenaza con dificultar su visibilidad.
- El satélite se ubica a 363.000 km de la Tierra, viéndose un 10% más grande. El nombre proviene de tradiciones del hemisferio norte ligadas a la preparación invernal del castor.
- Si el clima da una tregua tras la salida lunar a las 20:30, el evento podrá verse a simple vista y sin riesgos, aunque el pronóstico no es optimista para la provincia.
El cielo de Tucumán, cubierto de nubes y con lloviznas, plantea un interrogante para quienes esperan observar uno de los fenómenos astronómicos de estos días: la superluna. Aunque el satélite natural de la Tierra se encuentra en una posición privilegiada para ofrecer una imagen ligeramente más grande de lo habitual, el mal tiempo podría complicar su observación durante la noche.
La doctora en Física y astrónoma, Olga Inés Pintado, explicó a LA GACETA que este fenómeno se produce cuando la Luna llena coincide con el momento en que el satélite se encuentra más cerca de la Tierra, una posición conocida como perigeo.
La órbita lunar no es circular, sino elíptica. Por eso, a lo largo de su recorrido, la distancia entre ambos cuerpos celestes cambia. En esta oportunidad, la Luna estará a unos 363.000 kilómetros de nuestro planeta, mientras que cuando alcanza su punto más lejano, llamado apogeo, puede ubicarse a aproximadamente 400.000 kilómetros.
"En este caso, la Luna llena se produce en el momento en que la Luna está más cerca de la Tierra, que se llama el perigeo", explicó Pintado. Esa proximidad hace que pueda verse alrededor de un 10% más grande que cuando se encuentra en su posición más alejada.
Sin embargo, la especialista aclaró que la diferencia no necesariamente resulta perceptible para cualquier observador. "En general, si nosotros la miramos, no nos vamos a dar cuenta tan fácilmente de que es más grande o de que es más chica, porque es muy poca la diferencia", señaló.
¿A qué hora se podrá ver la superluna en Tucumán?
La fase de Luna llena se produjo este martes a las 11.53. Durante la noche, el disco lunar permanecerá iluminado en un 99,7%, prácticamente en su totalidad.
Según detalló Pintado, la salida de la Luna está prevista aproximadamente para las 20.30, cuando comenzará a asomarse sobre el horizonte. No obstante, la posibilidad de observarla dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y de que las nubes permitan algún claro en el cielo tucumano.
La astrónoma explicó que, cuando la Luna aparece cerca del horizonte, puede generar una impresión de mayor tamaño debido, entre otros factores, a la turbulencia de la atmósfera. A medida que asciende y esa turbulencia disminuye, la percepción también cambia.
Consultada sobre las perspectivas para observarla en la provincia, Pintado no fue demasiado optimista. "No va a estar bueno", anticipó al referirse al panorama meteorológico.
¿Por qué se llama Luna del Castor?
Esta superluna también es conocida popularmente como Luna del Castor. Según explicó Pintado, se trata de una denominación tradicional del hemisferio norte, vinculada con la llegada del invierno.
En esa época, los castores intensifican los preparativos para afrontar las bajas temperaturas: reparan sus diques y reúnen alimentos. Otra explicación histórica relaciona el nombre con la temporada en que los cazadores buscaban estos animales para obtener sus pieles y utilizarlas como abrigo.
La especialista aclaró que estos nombres, al igual que otras denominaciones populares como Luna de Fresa, no corresponden a categorías científicas.
¿Es peligroso mirar la superluna?
A diferencia de lo que ocurre durante un eclipse solar, observar la Luna llena no representa ningún riesgo para la vista. "No pasa nada", respondió Pintado al ser consultada sobre la necesidad de utilizar algún tipo de protección.
Por lo tanto, si las nubes finalmente dan una tregua, no hará falta ningún instrumento especial para disfrutar del fenómeno. Bastará con encontrar un lugar con buena visibilidad hacia el horizonte y esperar que el cielo permita apreciar la superluna.