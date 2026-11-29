En la vereda de enfrente está el derechista Partido Popular que ha resuelto abandonar definitivamente sus antiguas aspiraciones de convertirse en una fuerza conservadora, y ese viaje hacia el centro que nunca acabó, para acercarse al partido ultraderechista Vox, admirador de Franco, aquel dictador sanguinario que dejó como legado alrededor de un millón de muertos, entre ellos más de 150.000 fusilados, y con amistades como Trump, Milei o Netanyahu. Ya han anunciado su compromiso de gobernar juntos en caso de ganar las elecciones. De hecho, ya lo hacen en algunas comunidades autónomas desde hace tiempo. Coinciden en llevar a cabo rebajas fiscales a las grandes fortunas, adoptar la motosierra argentina en el gasto público (lo dicen con insistencia), reformar el sistema de pensiones y copiar el modelo chileno, liberar suelo para construir más viviendas, derogar o modificar las leyes del aborto, la eutanasia y de igualdad (otra obsesión de los ultra), ejercer un control ideológico sobre las actividades culturales apoyadas con dinero oficial y, como propuesta estrella, imponer una mano dura contra la inmigración, que incluiría revisar la naturalización de extranjeros, en especial los de origen árabe que han obtenido en estos últimos años la nacionalidad, priorizar a los españoles en la concesión de ayudas sociales, en el acceso a la salud o las plazas escolares y enviar a los indocumentados a Ruanda, a 5.825 kilómetros de Madrid, adhiriéndose a un acuerdo firmado recientemente entre el país africano y varios estados europeos, considerado una aberración por las organizaciones de derechos humanos.