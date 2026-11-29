El adelanto electoral en España no se produjo por voluntad política ni por exigencias del calendario, sino por problemas que la política no sabe o no quiere resolver. Todos ellos tienen sus nombres y una antigüedad agotadora en la discusión pública; nombres repetidos tantas veces que parece hasta redundante recordarlos: el precio incontrolable de la vivienda en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, donde el metro cuadrado no baja de los 5.000 euros; la carestía de los alimentos y el aumento de las tarifas de los servicios a partir de conflictos internacionales, como los de Ucrania o Irán, que han generado crisis energéticas; y la inestabilidad laboral ya crónica, ahora agudizada por el avance del uso de la inteligencia artificial en tareas hasta hace poco en manos de seres humanos. En conjunto, conforman una situación insoportable para el ciudadano común, cuyo recurso final ha sido lanzarse a las calles para hacer visible su descontento. Y no es un fenómeno local: lo mismo viene ocurriendo en al menos 12 de los 27 países de la Unión Europea, casi con idénticos motivos y con un grado de intensidad que va de la simple protesta hasta los serios disturbios como los protagonizados por estudiantes en Francia, Bélgica o Italia.
Bonanza y desencanto
Paradójicamente, en España se vive este escenario de malestar generalizado en un contexto de bonanza económica: se trata del país que ha liderado el crecimiento de la Unión Europea en los últimos cinco años, creando más de tres millones de empleos o aumentando, en el mismo período, el 70% el salario mínimo de los trabajadores. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para producir bienestar o una idea optimista de futuro, especialmente entre los jóvenes: tal vez por ello, según las encuestas, el 59% no se siente representado por la clase política actual. Curiosamente, el desencanto no sigue las tendencias habituales e incluye tanto al gobierno como a la oposición, hoy enfrentados no como adversarios sino como enemigos y, por lo tanto, sin margen para el diálogo y la búsqueda de soluciones.
El detonante particular para esta convocatoria ha sido un hecho que tocó las fibras más íntimas de la población y tiene que ver con la vivienda. Se lo llama el “caso Maricarmen” porque se refiere a una mujer de 87 años que murió días después de ser desalojada por un fondo de inversión -lo que se conoce como “un fondo buitre”- del departamento del centro de Madrid donde había vivido durante siete décadas pagando su alquiler puntualmente. La brutal imagen de un gran número de policías y de personal sanitario sacando de su hogar en una camilla a una anciana rumbo a un hospital, con la mirada perdida y el cuerpo débil y enfermo, produjo una explosión de rabia, y más aún cuando el Parlamento, pese a la presión popular, fue incapaz de acordar una ley que protegiera a los inquilinos más vulnerables. Era sencilla y cruelmente la muestra inequívoca del desequilibrio de fuerzas e intereses entre la voluntad y los intereses de la gente y lo que se considera sin filtros morales “el mercado”.
Equilibrio inestable
¿Qué está en juego este domingo? En realidad, dos modelos y dos formas de entender la relación del ciudadano con el estado, aunque con el mismo grado de debilidad para enfrentar ciertas cuestiones que las fuerzas políticas, incluso los países individualmente ya no pueden controlar, como las que se encuentran en manos de los poderes financieros o tecnológicos. A propósito del conflicto de la vivienda, el más urgente: ¿Qué partido sería capaz de doblar el brazo a un fondo como Blackstone que gestiona a nivel global bienes por un valor de 1,37 billones de dólares y es hoy el mayor propietario privado de España, con una cartera de 45.700 viviendas?
De este modo, la oferta electoral está dominada por dos bloques de equilibrio frágil e inestable -ya pasaron aquellos tiempos binarios de Felipe González o José María Aznar- cuyas propuestas difieren radicalmente: por un lado, se encuentra el partido Socialista y a su izquierda el Frente Amplio y otros grupos menores que coinciden en la intervención estatal para la regulación de los precios de los alquileres y proponen ampliar el parque público de viviendas; en aumentar el salario mínimo y las pensiones de acuerdo con la inflación; en poner en práctica un impuesto a las grandes fortunas y herencias y aprobar la semana laboral de 37,5 horas. También comparten la defensa de leyes cuestionadas por la oposición como la del aborto, la eutanasia o el matrimonio igualitario, todas iniciativas progresistas. Es esta la alianza que hoy está al frente del gobierno y aún adeuda muchas promesas electorales, además de cargar con una ineficiente gestión de algunos servicios públicos que han costado más de un centenar de vidas, como en los dos grandes accidentes ferroviarios en 2026, o de haber protagonizado sonados casos de corrupción en el corazón del poder ejecutivo con personas próximas a Pedro Sánchez.
En la vereda de enfrente está el derechista Partido Popular que ha resuelto abandonar definitivamente sus antiguas aspiraciones de convertirse en una fuerza conservadora, y ese viaje hacia el centro que nunca acabó, para acercarse al partido ultraderechista Vox, admirador de Franco, aquel dictador sanguinario que dejó como legado alrededor de un millón de muertos, entre ellos más de 150.000 fusilados, y con amistades como Trump, Milei o Netanyahu. Ya han anunciado su compromiso de gobernar juntos en caso de ganar las elecciones. De hecho, ya lo hacen en algunas comunidades autónomas desde hace tiempo. Coinciden en llevar a cabo rebajas fiscales a las grandes fortunas, adoptar la motosierra argentina en el gasto público (lo dicen con insistencia), reformar el sistema de pensiones y copiar el modelo chileno, liberar suelo para construir más viviendas, derogar o modificar las leyes del aborto, la eutanasia y de igualdad (otra obsesión de los ultra), ejercer un control ideológico sobre las actividades culturales apoyadas con dinero oficial y, como propuesta estrella, imponer una mano dura contra la inmigración, que incluiría revisar la naturalización de extranjeros, en especial los de origen árabe que han obtenido en estos últimos años la nacionalidad, priorizar a los españoles en la concesión de ayudas sociales, en el acceso a la salud o las plazas escolares y enviar a los indocumentados a Ruanda, a 5.825 kilómetros de Madrid, adhiriéndose a un acuerdo firmado recientemente entre el país africano y varios estados europeos, considerado una aberración por las organizaciones de derechos humanos.
Número mágico: 176
Así las cosas, el número mágico de este domingo será el 176. Se trata de la cantidad de escaños que necesita en el Congreso de los Diputados el candidato que finalmente el rey, como jefe del Estado y teniendo en cuenta los votos, propondrá para el cargo de presidente del Gobierno. La disputa estará entre el actual presidente Pedro Sánchez, ya con 8 años de legislatura, y Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. Cabe aclarar que en este sistema todo depende de quien reúne más apoyos, independientemente del resultado individual. Es decir, el candidato que consigue más diputados a su favor, ya sean estos de su partido o la suma de los suyos con los de otros, acaba siendo presidente. Esto significa que salir triunfador en las urnas no garantiza la obtención del cargo. Y en caso de bloqueo, no se contempla segunda vuelta, sino repetición de elecciones.
Las encuestas hasta ahora han venido favoreciendo al bloque de la derecha, aunque con un notorio repunte de las fuerzas de izquierda. La campaña de ambas partes se ha desarrollado mayormente en las redes sociales, con más entrevistas con influencers o youtubers que en medios convencionales, adaptando los mensajes a técnicas de mercadotecnia. Por su lado, los actos públicos han mostrado un lenguaje crudo y agresivo, cargado de insultos, a tal punto que en los de Vox y en algunos del PP los asistentes cantan a coro “Pedro Sánchez, hijo de puta” entre aplausos y risas, con el beneplácito de los candidatos, y en los de la izquierda, con ciertas variantes, “Fuera fascistas de nuestros barrios” o “No pasarán”.
A medida que los comicios se han ido aproximando, los pronósticos se tornaron más conservadores. De manera que a estas horas nada parece del todo dicho. En cualquier caso, la sensación general es de estar frente a una encrucijada no sólo política sino ideológica. La decisión se encuentra ahora en manos de 39 millones de votantes, entre ellos 2,7 millones de españoles residentes en el extranjero, incluido medio millón que vive en Argentina.