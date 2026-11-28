En términos concretos, como en una pyme en la que cada recurso cuenta, el desafío será sacar el máximo rendimiento de cada futbolista. Algunos porque alguna vez mostraron un buen nivel y todavía no consiguieron recuperarlo; otros porque las lesiones les impidieron demostrar su mejor versión. En tiempos de austeridad, algunos de los refuerzos que necesita el “Decano” no estarán sólo disponibles en el mercado; sino también dentro de su propio plantel.