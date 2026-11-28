Resumen para apurados
- Pedro Troglio asumirá en Atlético Tucumán con el reto de recuperar a cinco jugadores del plantel para la temporada 2027, condicionado por el acotado presupuesto del club.
- Gastón Suso y Juan Gabriel Rodríguez superan lesiones, mientras que Tesuri, Ruiz Rodríguez y Leandro Díaz buscan recuperar su nivel tras una irregular temporada 2026.
- Maximizar el rendimiento del plantel propio evitará gastos excesivos en refuerzos y resultará clave para estabilizar el proyecto deportivo del Decano en el nuevo año.
El panorama está claro. Con una economía ajustada, Pedro Troglio tendrá que ponerse el traje de CEO de una empresa obligada a maximizar sus recursos. Los refuerzos llegarán, claro que sí. Pero el nuevo conductor de Atlético no podrá darse el lujo de mirar únicamente hacia afuera. También deberá revisar lo que ya tiene a disposición, recuperar piezas y encontrar la manera de aprovecharlas.
En términos concretos, como en una pyme en la que cada recurso cuenta, el desafío será sacar el máximo rendimiento de cada futbolista. Algunos porque alguna vez mostraron un buen nivel y todavía no consiguieron recuperarlo; otros porque las lesiones les impidieron demostrar su mejor versión. En tiempos de austeridad, algunos de los refuerzos que necesita el “Decano” no estarán sólo disponibles en el mercado; sino también dentro de su propio plantel.
Opciones en la defensa
Uno de los ejemplos más concretos de este posible “refuerzo interno” es Gastón Suso. El defensor llegó en enero de este año a 25 de Mayo y Chile con la intención de convertirse en uno de los referentes del plantel, respaldado por su experiencia y sus antecedentes como capitán en Platense y Gimnasia de La Plata.
Sin embargo, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla durante el triunfo frente a River, en mayo, y se perdió el resto de la temporada. Su ausencia terminó abriéndole un lugar a Luciano Vallejo, quien se consolidó en la defensa.
Suso podría convertirse en una pieza importante para Atlético en 2027. Se espera que comience la pretemporada a la par de sus compañeros, aunque su disponibilidad competitiva dependerá de la evolución física. Además, ante la posibilidad de que lleguen ofertas por Clever Ferreira o Vallejo, su recuperación podría resultar todavía más valiosa.
En ese sentido, otra alternativa que Troglio encontrará es Juan Gabriel Rodríguez. El defensor llegó a mitad de año, pero una prolongada recuperación de una lesión en el tendón de Aquiles le impidió debutar hasta la última fecha del Clausura. Su estreno fue prometedor: convirtió dos goles en apenas tres minutos frente a Banfield.
Recuperar al capitán
Renzo Tesuri no tuvo un buen 2026. Muy lejos pareció quedar aquella versión goleadora que mostró durante el ciclo de Facundo Sava, cuando consiguió combinar su habitual sacrificio y despliegue con una importante presencia ofensiva. En 2024, por ejemplo, terminó la temporada con siete goles y cuatro asistencias.
Este año, con la cinta de capitán, se lo vio más impreciso y con menor influencia en el último tercio del campo. Porque hay algo que quedó claro: a veces, con correr no alcanza. Pero si Troglio consigue recuperar su mejor versión, Atlético podría volver a contar con una alternativa confiable por el sector derecho.
Un caso similar es el de Ramiro Ruiz Rodríguez. Siempre dio la sensación de que el delantero cuenta con más potencial del que efectivamente consiguió mostrar. Durante la campaña de 2022, bajo la conducción de Lucas Pusineri, cuando Atlético peleó el campeonato de la Liga Profesional, se ganó las miradas de buena parte del fútbol argentino gracias a su explosión, velocidad y capacidad para atacar los espacios. Sin embargo, aquella versión todavía parece haber sido su techo.
Si Troglio logra recuperar esas virtudes, podría encontrar una variante interesante en ataque. Especialmente si decide utilizar un esquema 4-4-2, en el que el tucumano podría sentirse más cómodo como segundo delantero, sin la obligación de actuar como única referencia ofensiva ni de recorrer toda una banda como volante.
El caso del "Loco"
El último caso es, probablemente, el que presenta mayores incógnitas. ¿Qué sucederá con Leandro Díaz? ¿Considerará Troglio que debe renovar su contrato y continuar en el plantel? La decisión involucrará aspectos deportivos y también su importancia dentro del vestuario, pero tendrá consecuencias directas sobre el armado del ataque, una de las zonas que Atlético necesita reforzar.
Cuando el “Loco” está conectado con el partido, ofrece características difíciles de encontrar. De hecho, volvió a ser el máximo goleador del equipo en la Liga Profesional, con siete tantos. Sin embargo, terminó el año con menor protagonismo y una imagen mucho más deslucida. Con su contrato próximo a vencer, una conversación con el nuevo entrenador podría resultar determinante para definir su futuro.
Así, mientras la dirigencia trabaja para conseguir los ingresos necesarios y afrontar el mercado de pases, Troglio tendrá que realizar su propio inventario. Determinar qué futbolistas pueden recuperar su nivel, cuáles necesitan una nueva función y quiénes ya no tienen lugar en el proyecto.
Porque la productividad de esta nueva “empresa” no dependerá únicamente del dinero que invierta en refuerzos, sino también de cuánto consiga hacer rendir los recursos que ya posee.