Mientras en Buenos Aires los abogados ultiman los detalles del plan de pagos con Banfield para liberar su salida, Pedro Troglio mantiene contactos diarios con la dirigencia y la secretaría técnica de Atlético Tucumán para definir los puestos a reforzar antes del inicio de la pretemporada prevista para el 14 de diciembre. Más allá de los nombres que puedan sumarse en el mercado de pases, la llegada del entrenador tiene una particularidad que va contra la tendencia del fútbol actual: desembarcará con una estructura de trabajo basada en la lealtad y los años compartidos.