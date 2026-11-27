Resumen para apurados
- Pedro Troglio asumirá como DT de Atlético Tucumán en diciembre para encarar la lucha por los promedios en 2027, acompañado por su histórico cuerpo técnico.
- El entrenador llegará con Pablo Martín, preparador físico desde 2004, y Gustavo Reggi como ayudante, integrándose además a profesionales de la estructura del club tucumano.
- Atlético Tucumán apuesta por un equipo de trabajo consolidado y con vasta experiencia para lograr regularidad deportiva y asegurar la permanencia en la Liga Profesional.
Mientras en Buenos Aires los abogados ultiman los detalles del plan de pagos con Banfield para liberar su salida, Pedro Troglio mantiene contactos diarios con la dirigencia y la secretaría técnica de Atlético Tucumán para definir los puestos a reforzar antes del inicio de la pretemporada prevista para el 14 de diciembre. Más allá de los nombres que puedan sumarse en el mercado de pases, la llegada del entrenador tiene una particularidad que va contra la tendencia del fútbol actual: desembarcará con una estructura de trabajo basada en la lealtad y los años compartidos.
La temporada 2026 de la Liga Profesional expuso la fragilidad de los proyectos: más de 30 técnicos dejaron sus puestos y apenas ocho completaron el año en el mismo club. Pero la inestabilidad no es exclusiva de los entrenadores principales. Actualmente, los ayudantes de campo —muchos de ellos recién retirados o con título de DT bajo el brazo— suelen utilizar el cargo como trampolín para iniciar sus propias carreras. Así ocurrió con Eduardo Coudet y Ariel Broggi, a Fernando Gago y Federico Insúa, y Lionel Scaloni y Walter Samuel, entre tantos otros.
A esto se suma la transformación del rol del preparador físico. La incorporación de los GPS y los departamentos de rendimiento lo convirtió en un especialista que cambia de club casi con la misma frecuencia que los futbolistas. Durante los últimos cinco años, se interrumpieron vínculos históricos: Julio Falcioni se separó de Gustavo Otero después de más de dos décadas, Eduardo Domínguez de Pablo Santella y Miguel Ángel Russo de Guillermo Cinquetti.
En ese contexto, Troglio representa una excepción. En más de dos décadas de carrera como entrenador, apenas tuvo dos ayudantes principales y mantuvo al mismo preparador físico a lo largo de 14 ciclos en cuatro países distintos. En el fútbol argentino quedan muy pocos casos similares, como los de Gustavo Alfaro con Sergio Chiarelli, o Ricardo Zielinski con Alfonso Meoni.
El “profe” mendocino
La base de esa estructura es Pablo Martín. A los 56 años, el preparador físico mendocino acompaña a Troglio desde enero de 2004. La relación empezó casi por casualidad en Godoy Cruz.
A fines de 2003, una reestructuración interna en el “Tomba” lo había dejado sin trabajo justo cuando acababa de nacer su hijo. Sin embargo, para no regalar días de pretemporada, la dirigencia le pidió que se hiciera cargo del plantel de manera interina. Fue entonces cuando llegó Troglio, recién retirado como futbolista. En ese equipo jugaba Hernán Maisterra, antiguo vecino de Pedro en Castelar, quien le dio las mejores referencias de Martín. Troglio no dudó y lo sumó a su equipo.
Después de un año en el “Tomba”, la sociedad se consolidó en marzo de 2005, cuando Gimnasia La Plata fue a buscar al DT. Un intermediario viajó a Mendoza para cerrar el contrato y trasladar a Troglio en auto hasta Buenos Aires.
“Vos quedate acá y yo te llamo en unos días”, le propuso Pedro. Martín se negó: “Me voy con vos ahora. Si me quedo, en unos kilómetros ya el representante te convence de tener nuevo profe”. El entrenador se rio, le abrió la puerta de su Renault Clio azul y lo llevó a vivir a su casa, según recordó el PF tiempo atrás en medios de su provincia.
Esa decisión cambió su carrera. En poco más de un año, pasó de trabajar en la Liga Mendocina a debutar en la Doble Visera contra Independiente, donde vio a César Luis Menotti abrazar a su nuevo compañero de trabajo.
Martín acompañó Troglio en la gran campaña del subcampeonato con el “Lobo” en 2005, en Independiente, en el título con Cerro Porteño y en las etapas al frente de Argentinos Juniors, Tigre, Universitario de Perú, San Lorenzo, Instituto y Banfield. También estuvo en Olimpia de Honduras, donde ambos se convirtieron en ídolos.
El número dos
El otro integrante fundamental es Gustavo Reggi. Durante casi 14 años, la mano derecha de Troglio fue Víctor Bernay, a quien conoció en 2003 en Entre Ríos y con quien formó una dupla prácticamente inseparable. Sin embargo, a mediados de 2019 Bernay, decidió continuar su carrera en Paraguay. Para cubrir esa baja, el técnico buscó a alguien de su confianza.
Troglio y Reggi habían compartido delantera en Gimnasia de fines de los años . Después de su carrera como atacante en Ferro, Independiente, Unión, Quilmes y una década en el fútbol europeo, el mendocino obtuvo el título de entrandor y sumó experiencia en el Federal A con Huracán Las Heras.
El reencuentro se produjo en diciembre de 2018, cuando Reggi pasó a saludar a Pedro por la concentración del “Lobo” en Mendoza antes de la final de Copa Argentina. Allí le pidió que lo tuviera en cuenta si surgía alguna vacante. Seis meses después, tras la salida de Bernay, recibió el llamado para sumarse a la travesía en Honduras.
En Olimpia ganaron siete títulos locales y la Liga Concacaf, pero también consolidaron una dinámica de trabajo. De perfil sereno y analítico, Reggi se convirtió en un complemento para el temperamento de Pedro. En los clásicos calientes contra Motagua, cuando las expulsiones dejaban al entrenador principal fuera del banco, su ayudante asumía la conducción del equipo y buscaba transmitir tranquilidad.
El desembarco
El estilo de Troglio nunca fue barrer con los profesionales de los clubes a los que llega: tanto en Córdoba como en el sur bonaerense, delegó el entrenamiento de arqueros, el videoanálisis y el apoyo físico en el personal de la casa.
Ese mismo criterio se aplicará en Atlético. Junto a Carlos Barrionuevo, que continuará como entrenador de arqueros, y Cristian Mustafá, preparador físico del club, la columna que conforman Troglio, Martín y Reggi tiene todo listo para asumir el mando formal en los primeros días de diciembre y planificar el arranque del 14.
En un 2027 donde el “Decano” necesitará sumar con regularidad desde el inicio para engrosar el promedio, la dirigencia apostará por un grupo con oficio, espaldas anchas y una sociedad que lleva más de dos décadas de ruta.