Martín Benítez, el refuerzo que Atlético nunca pudo recuperar: qué pasó y la autocrítica de la dirigencia
El ex Independiente llegó con la expectativa de recuperar su mejor versión, pero disputó apenas tres partidos y 94 minutos en todo el año. Su contrato vence en diciembre y desde el club reconocen que la apuesta no dio resultado.
Resumen para apurados
- Martín Benítez dejará Atlético Tucumán en diciembre tras jugar solo tres partidos en el año por recurrentes lesiones y bajo rendimiento, admitió la dirigencia del club.
- Llegó libre como una apuesta económica para relanzar su carrera tras una rotura de tendón en Brasil, pero nuevas mialgias y desgarros lo marginaron con dos entrenadores.
- El fin de su contrato en diciembre evitará extender el costo financiero del Decano, cuya directiva buscará reducir el margen de error en el próximo mercado de pases.
Tres partidos. 94 minutos. 265 días sin jugar. En el medio, lesiones musculares, dos entrenadores y un protagonismo prácticamente nulo. Hacia adelante, un contrato que vencerá en diciembre, una salida que parece inevitable y las autocríticas que ya empiezan a aparecer puertas adentro del club. La contratación de Martín Benítez estuvo lejísimos de cumplir con las expectativas. Y su paso por Atlético será recordado, aunque por muchas más penas que glorias.
El ex Independiente ya era una cara conocida en 25 de Mayo y Chile cuando llegó a fines del año pasado para sumarse a la pretemporada a las órdenes de Hugo Colace. Algún memorioso recordaba aquel gol que había marcado con el “Rojo” por la Copa Sudamericana 2017, que dejó afuera al "Decano". Ese Benítez había sido uno de los futbolistas destacados del fútbol argentino. Después llegaron distintas experiencias en Brasil, donde alternó buenos rendimientos con períodos de escasa continuidad.
Los problemas físicos más importantes comenzaron en junio de 2024, cuando sufrió una rotura del tendón de Aquiles que lo mantuvo cerca de siete meses fuera de las canchas. Luego atravesó tres lesiones musculares que redujeron considerablemente su participación en América Mineiro, hasta que fue transferido a Goiás. Allí tampoco logró recuperar la continuidad: disputó apenas nueve partidos, acumuló 254 minutos y jugó por última vez el 7 de septiembre de 2025. Un mes después, el club rescindió anticipadamente su contrato.
La apuesta
Así llegó a Atlético, con un objetivo claro: recuperar a un futbolista de trayectoria importante que llevaba tiempo sin alcanzar su mejor versión. Según explicó un dirigente de la cúpula “decana” a LA GACETA, la incorporación respondía a la lógica de contrataciones de una institución con un presupuesto limitado para reforzarse. Sin la posibilidad de competir económicamente por determinados futbolistas, el club apuesta a recuperar y potenciar jugadores que, por distintos motivos, perdieron protagonismo en sus anteriores equipos.
En libertad de acción, Benítez contó con el respaldo del cuerpo técnico de turno y se incorporó a los entrenamientos. Colace había sido uno de los impulsores de su llegada: buscaba un futbolista que aportara creatividad y el último pase en los metros finales. “Vengo de meses sin jugar; voy de a poco, pero me voy a poner a la altura físicamente lo antes posible”, prometía el mediocampista durante sus primeros días.
Sin embargo, los problemas no tardaron en aparecer. En la primera semana de febrero sufrió un desgarro en el aductor, cuando el campeonato apenas comenzaba. El 15 de ese mes debutó contra Estudiantes (RC), con 10 minutos en cancha. Después disputó 22 minutos en la derrota por 3-1 ante Belgrano, el último partido de Colace como DT, y convirtió de penal el único gol que marcaría con la camiseta de Atlético. Su tercera y última aparición llegó el 3 de marzo, cuando fue titular durante el interinato de Ramiro González en la derrota por 3-0 frente a Racing. Desde entonces, no volvió a jugar oficialmente.
Luego llegó Julio César Falcioni y la situación fue todavía más desalentadora. Benítez integró por última vez el banco de suplentes el 25 de marzo, frente a Sportivo Barracas, por la Copa Argentina, aunque no ingresó. A comienzos de abril, el club informó que padecía una mialgia en los gemelos, motivo por el que quedó descartado para visitar a Rosario Central. No volvió a integrar una convocatoria oficial.
Los problemas físicos continuaron durante los meses siguientes. Sin embargo, el 8 de julio participó de un amistoso de preparación frente a Tucumán Central, en el que ingresó durante el complemento. Aquella aparición sugería que, al menos, estaba en condiciones de sumar minutos. Entonces, ¿qué pasó?
Autocrítica
Un allegado a la comisión directiva consideró que, según sus conocimientos, su falta de participación estuvo relacionada con cuestiones futbolísticas y físicas. “Creo que el hecho de que no haya jugado responde a decisiones de los cuerpos técnicos, que evidentemente no lo vieron en condiciones”, explicó. Además, señaló que, según la información que maneja, el jugador no habría mostrado el rendimiento esperado en los entrenamientos, lo que limitó sus posibilidades de sumar minutos oficiales.
Al mismo tiempo, esta fuente aclaró que desconoce si alguna cuestión extrafutbolística pudo haber influido en el rendimiento del jugador o en las decisiones de los entrenadores. “Por la edad que tiene, debería estar en condiciones físicas de jugar. Habría que preguntarle a él qué análisis hace de todo esto”, señaló. LA GACETA intentó comunicarse con Benítez para conocer su versión de los hechos, pero no obtuvo respuesta.
Puertas adentro, mientras tanto, asumen la responsabilidad por la contratación. Ya lo habían hecho en abril, cuando todavía no había finalizado el primer semestre y el escaso protagonismo del refuerzo comenzaba a evidenciar que la apuesta no estaba dando resultado. Según pudo saber este medio, se intentó encontrarle una salida durante el año, aunque las gestiones no prosperaron. En ese contexto, existe un reconocimiento de que el vencimiento de su contrato a fin de año evitará prolongar una apuesta deportiva que no dio resultados y su correspondiente costo económico.
“No estuvo a la altura del desafío. Seguramente hay que asumir que nos hemos equivocado, porque de lo contrario no se explica que prácticamente no haya jugado. Y con dos técnicos, no con uno”, agregó la misma fuente.
Otro vocero de la CD sostuvo que la incorporación tenía fundamentos futbolísticos. Benítez llegó con 31 años, una edad en la que todavía podía aspirar a competir en buenas condiciones, y con antecedentes que respaldaban su jerarquía. Incluso, recordó el caso de Juan Ignacio Mercier, que se incorporó a Atlético en 2018, con 38 años, y terminó respondiendo a las expectativas.
“El fútbol convive con el error. Podés tener un scouting que trabaje muy bien, pero siempre hay un margen de error bastante alto porque estamos trabajando con seres humanos, no con máquinas”, reflexionó un allegado a la dirigencia. Para ilustrarlo, mencionó el último mercado de pases de River, con inversiones importantes que no necesariamente se tradujeron en los resultados deportivos esperados.
Así transcurren las últimas semanas de Benítez como jugador de Atlético. Llegó como una apuesta por la jerarquía y la experiencia, con la expectativa de recuperar al futbolista que había sabido destacarse en Independiente y en Brasil. Sin embargo, terminó sin sumar minutos en el 91,9% de los partidos oficiales que disputó el equipo durante 2026. Una apuesta que no salió y un margen de error que la dirigencia reconoce inevitable, pero que intentará reducir de cara al próximo mercado de pases.