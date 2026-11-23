Sin embargo, los problemas no tardaron en aparecer. En la primera semana de febrero sufrió un desgarro en el aductor, cuando el campeonato apenas comenzaba. El 15 de ese mes debutó contra Estudiantes (RC), con 10 minutos en cancha. Después disputó 22 minutos en la derrota por 3-1 ante Belgrano, el último partido de Colace como DT, y convirtió de penal el único gol que marcaría con la camiseta de Atlético. Su tercera y última aparición llegó el 3 de marzo, cuando fue titular durante el interinato de Ramiro González en la derrota por 3-0 frente a Racing. Desde entonces, no volvió a jugar oficialmente.