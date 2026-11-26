Sobre ese punto, lo cierto es que Atlético todavía registra dos inhibiciones activas en la página oficial de sanciones de la FIFA. Una fue registrada el 9 de septiembre y la otra, el 18. Sin embargo, un allegado a la dirigencia explicó que se trata de sanciones vinculadas con cuestiones burocráticas de la entidad internacional y que los montos pendientes son mínimos. Según esa fuente, la suma rondaría los 1.000 francos suizos y podría abonarse sin mayores dificultades. De todos modos, las inhibiciones continúan vigentes y deberán ser levantadas para que el club pueda inscribir nuevos futbolistas.