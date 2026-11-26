Resumen para apurados
- Pedro Troglio confirmó que tiene todo acordado para asumir como DT de Atlético Tucumán en 2027, aunque resta oficializar su desvinculación de Banfield.
- La firma se demora por deudas salariales con el Taladro, mientras el club tucumano gestiona el levantamiento de inhibiciones de FIFA para habilitar refuerzos.
- Troglio planea iniciar las prácticas el 14 de diciembre en el José Fierro con el desafío de rearmar el plantel y pelear la permanencia en Primera División.
Todavía falta la firma, pero Pedro Troglio ya habla como entrenador de Atlético. Por primera vez, el DT se refirió públicamente al ofrecimiento del “Decano” y aseguró que tiene todo acordado para sumarse a la institución de 25 de Mayo y Chile. Incluso, según pudo averiguar este medio, ya está planificando la pretemporada y evaluando las primeras opciones de refuerzos.
“La decisión de no renovar mi contrato con Banfield fue de ambas partes. Tengo que cerrar algunas cosas que tengo pendientes”, aseguró en diálogo con DSports Radio. ¿Qué falta para sellar el vínculo? Solamente terminar de acordar su salida del “Taladro”. Así lo confirmó a LA GACETA: “Están terminando de hablar y preparar todo. Estamos a la espera”.
La pretemporada comenzará el 14 de diciembre y el propio Troglio confirmó que arribará a la provincia un día antes para comenzar a instalarse en Tucumán. Según explicó, la predisposición del club lo convenció de aceptar la propuesta.
“Me convenció que me llamaran enseguida. Tengo 61 años y quiero seguir dirigiendo”, dijo en diálogo con el portal porteño. También aseguró que es consciente de la situación del equipo en la lucha por la permanencia, pero se mostró motivado con el desafío.
“Si bien arrancamos complicados con los números, se puede armar un equipo. No hay inhibiciones, se van a poder contratar algunos jugadores y comenzar una pretemporada con todo el plantel completo. Eso ya me genera una expectativa mejor”, sostuvo.
Sobre ese punto, lo cierto es que Atlético todavía registra dos inhibiciones activas en la página oficial de sanciones de la FIFA. Una fue registrada el 9 de septiembre y la otra, el 18. Sin embargo, un allegado a la dirigencia explicó que se trata de sanciones vinculadas con cuestiones burocráticas de la entidad internacional y que los montos pendientes son mínimos. Según esa fuente, la suma rondaría los 1.000 francos suizos y podría abonarse sin mayores dificultades. De todos modos, las inhibiciones continúan vigentes y deberán ser levantadas para que el club pueda inscribir nuevos futbolistas.
Más allá de esas sanciones, explicó, el club no tiene otras situaciones importantes que puedan generar mayores complicaciones. La única situación con alguna posibilidad de conflicto estaba vinculada con una deuda con Godoy Cruz, en torno al pase de Gianluca Ferrari, que ya está acordada y se está pagando según lo convenido.
“No tenemos nada en el horizonte cercano que pueda generar una inhibición importante”, afirmó el dirigente.
De esa manera, como señaló el propio Troglio, el entrenador y su cuerpo técnico ya pueden avanzar en la planificación de los refuerzos, con la expectativa de que las primeras incorporaciones comiencen a llegar a mediados de diciembre.
Claro que el objetivo inicial será definir los perfiles y puestos a reforzar, una tarea que el DT ya realiza junto a la secretaría técnica encabezada por Miguel Abbondándolo.
Una motivación
Otra de las frases que dejó la primera aparición pública de Troglio en relación con su llegada a Atlético estuvo vinculada con el Monumental José Fierro. Un estadio en el que el “Decano” prácticamente no pudo sacar ventajas durante 2026, pero que históricamente representó una fortaleza para el equipo.
“Siempre fue una plaza que me gustó. Si las cosas van bien y la gente acompaña, es una cancha difícil para todos. Esperemos que se dé como soñamos”, aseguró el todavía entrenador de Banfield, club con el que Atlético competirá directamente en la lucha por los promedios.
A un paso
Durante la jornada de hoy, la cúpula “decana”, encabezada por Mario Leito, viajó a Buenos Aires para participar de una asamblea de AFA. Aunque el escenario ideal hubiera sido que Troglio aprovechara la presencia de los dirigentes para estampar su firma, lo cierto es que primero debe desvincularse de Banfield, una tarea que, según admiten desde su entorno, no está resultando sencilla y explica la demora, pese a que las condiciones de su llegada a Atlético ya están acordadas.
Según pudo averiguar este diario, el conjunto del sur bonaerense le debe una suma importante de dinero y las partes todavía no lograron ponerse de acuerdo sobre el plan de pagos que permitiría rescindir anticipadamente su contrato, cuyo vencimiento está previsto para fines de diciembre.
Sin embargo, un allegado al DT aseguró que la llegada del entrenador “no corre peligro de absolutamente nada”. Desde su entorno confían en que todavía restan casi 20 días para el inicio de las prácticas y que existe tiempo suficiente para resolver las diferencias.
Así, mientras las negociaciones con Banfield buscan destrabar los últimos obstáculos, Troglio ya empezó a proyectar su ciclo en Tucumán. El acuerdo deportivo está alcanzado; ahora resta resolver la cuestión contractual para que el “Decano” pueda presentar oficialmente al entrenador que conducirá al equipo en 2027.