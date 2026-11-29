Pero otra de las causas por las que los hoteles alojamiento trabajen menos es que, en muchos hogares, hay una mayor apertura y aceptación de que los hijos -sobre todo si ya son mayores de edad- tengan sus momentos de intimidad en la casa. Quizás por eso -algunos especulan- los jóvenes de hoy no se sienten muy identificados con estos espacios y su particular estética.