Un evento promocional y cultural de lo más curioso tuvo lugar en Buenos Aires el 19 de noviembre: La Noche de los Telos. Esta primera edición fue impulsada por el youtuber y creador de contenido Mauro Albarracín (más conocido como LESA o Les Amateurs). Apasionado por estos lugares, desde hace tiempo viene compartiendo en sus redes los más legendarios del país, haciendo hincapié en los del conurbano bonaerense.
“Los telos argentinos son testigos de primeras veces, amores, aventuras, encuentros y secretos”, dice la página con información del evento, invitando a “celebrar este ícono de la cultura local que democratiza la sensualidad”. Así, no sólo a la noche, sino durante todo ese día, más de 60 establecimientos ofrecieron la compra anticipada de sus “turnos” con el 50% de descuento.
La iniciativa vino a impulsar un sector que atraviesa una crisis profunda, sobre todo desde la pandemia. Una baja en la actividad que no solo obedece a la recesión económica sino también a la sexual: no es novedad que los millennials y centennials tienen menos sexo que las generaciones anteriores a su misma edad.
Pero otra de las causas por las que los hoteles alojamiento trabajen menos es que, en muchos hogares, hay una mayor apertura y aceptación de que los hijos -sobre todo si ya son mayores de edad- tengan sus momentos de intimidad en la casa. Quizás por eso -algunos especulan- los jóvenes de hoy no se sienten muy identificados con estos espacios y su particular estética.
¿Made in Argentina?
Aunque a veces se escucha decir que estos hoteles son un invento argentino, no parece ser cierto (aunque sí lo es la palabra “telo”: hotel en “vesre”). De hecho, en el mundo existen muchos establecimientos similares, con otros nombres: en Japón les llaman “hoteles del amor”, “motel” en Brasil, “hoteles de paso” en México, “residencias” en Colombia.
Su expansión en nuestro país suele vincularse a la Ley de Profilaxis de las Enfermedades Venéreas de 1936 que, entre otras cuestiones, prohibió los prostíbulos. De cuartos sencillos con baño compartido, los “amueblados” fueron evolucionando hasta convertirse -algunos- en habitaciones lujosas tipo spa.
Por supuesto que ciertas características les son propias y no las comparten con los hoteles tradicionales, como las luces de colores, los canales para adultos en la televisión o los espejos en el techo. Lo mismo que el acceso discreto y el mínimo contacto con el personal.