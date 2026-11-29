“En todo este tiempo pasaron por nuestras aulas muchísimos niños, jóvenes y adultos. Algunos encontraron en la danza una actividad recreativa, otros una forma de expresión o herramientas valiosas para desarrollarse en otros campos del arte o del conocimiento; y muchos más hicieron de ella su profesión y modo de vida. Nuestro recorrido también puede reconocerse en las trayectorias de muchos de nuestros exalumnos, que hoy integran o han integrado importantes elencos profesionales de nuestro país, como los ballets Provincial de Salta, de Posadas (Misiones), el Estable de Córdoba, del Sur de Bahía Blanca, el Estable y la Compañía de Danza Contemporánea de Tucumán y el Estable del Teatro Colón, entre otros espacios. Además tenemos el orgullo de contar con discípulos que han proyectado su desarrollo profesional más allá de nuestras fronteras, en Madrid, Valencia y Bruselas”, describe.