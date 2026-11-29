“Enseñar danza es mucho más que transmitir una técnica. Es acompañar personas, conocer sus tiempos, respetar sus posibilidades y ayudarlas a descubrir todo lo que pueden desarrollar a través de su cuerpo. La exigencia artística no debe estar reñida con el cuidado, la sensibilidad y el disfrute de aprender; por eso mi lema es ‘Enseñar con amor, aprender con placer’”.
Las palabras de Alejandra Deza sintetizan el concepto pedagógico que desarrolla en su Fundación Bajo Jardín, que esta noche celebrará los 30 años de su fundación en el escenario del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), desde las 19.30. Será “un espectáculo especialmente concebido para celebrar este recorrido”, con dirección compartida entre Deza y Marcela González Cortés.
La propuesta estará dividida en dos partes y participarán todos los niveles: comenzarán los jóvenes talentos con proyección artística, que recibieron premios en el certamen Cloche Internacional Ballet con variaciones de danza clásica y contemporánea; y cerrará una versión de “El carnaval de los animales”, de Camille Saint-Saëns, elegida por su enorme riqueza descriptiva y posibilidades expresivas a través de distintos personajes para explorar el movimiento, el carácter, el humor, la musicalidad y las posibilidades expresivas del cuerpo. Las coreografías son de Valentina Borsini, María Belén Jerez, Agostina Rodrigo, María Padilla, Agustina González, Amelia Acosta, González Cortés y Deza. Las máscaras son de María Eugenia Correa, y el vestuario y diseños, de Laura Navarro.
Balance
“Una institución dedicada a la formación en danza debe ofrecer raíces sólidas, pero también alas para que cada alumno pueda desplegar su propio vuelo. Mirar hacia atrás y encontrarme con estas tres décadas de trabajo me produce una enorme emoción y, sobre todo, gratitud”, señala Deza.
Bajo Jardín nació en diciembre de 1996 como un taller cultural. Tres años después 1999 debutó su cuerpo de baile y a principios de 2014 se creó la Fundación.
“En todo este tiempo pasaron por nuestras aulas muchísimos niños, jóvenes y adultos. Algunos encontraron en la danza una actividad recreativa, otros una forma de expresión o herramientas valiosas para desarrollarse en otros campos del arte o del conocimiento; y muchos más hicieron de ella su profesión y modo de vida. Nuestro recorrido también puede reconocerse en las trayectorias de muchos de nuestros exalumnos, que hoy integran o han integrado importantes elencos profesionales de nuestro país, como los ballets Provincial de Salta, de Posadas (Misiones), el Estable de Córdoba, del Sur de Bahía Blanca, el Estable y la Compañía de Danza Contemporánea de Tucumán y el Estable del Teatro Colón, entre otros espacios. Además tenemos el orgullo de contar con discípulos que han proyectado su desarrollo profesional más allá de nuestras fronteras, en Madrid, Valencia y Bruselas”, describe.
Deza considera que “cada uno representa una historia, un proceso de aprendizaje y un camino propio; todos son, sin duda, las mayores satisfacciones de nuestra tarea educativa”.
“La danza es vida. Es una experiencia que nos transforma y nos brinda herramientas que trascienden el escenario. El desafío a futuro es continuar creciendo sin perder nuestra esencia; seguir generando oportunidades de formación; fortalecer la preparación de nuestros docentes; incorporar nuevos conocimientos sobre el cuerpo, el movimiento y los procesos de aprendizaje; ofrecer a las nuevas generaciones herramientas para desarrollarse artística y humanamente; y seguir trabajando por una mayor valoración social e institucional de la danza, con mejores condiciones para quienes eligen este arte como profesión. Este aniversario no es un punto de llegada, sino un hito que nos impulsa a seguir creando, enseñando y soñando”, concluye.