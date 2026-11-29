Luces y oscuridades alrededor de Mariana Enriquez
Acaba de publicar Conversación en la oscuridad, libro de tono ensayístico en el que cuenta cuáles fueron (y por qué) las lecturas que la marcaron. LA GACETA Literaria participó de una charla con la autora. “Si la IA sirve para curar el cáncer, bienvenida sea. Es más importante eso que qué hacemos con los libros”, reflexiona.
Lo que comenzó como un encuentro entre colegas alrededor de Mariana Enriquez, se convirtió, a lo largo de una hora y media, en una charla que fluctuó por distintos temas. Inteligencia artificial, autores que de una y otra forma la marcaron, su vida en Australia. Y, claro, su nuevo libro, Conversación con la oscuridad – Teorías, instituciones y escritura del miedo, que acaba de publicar la editorial Páginas de Espuma a partir de un trabajo de edición entre ella y las docentes universitarias Inti Soledad Bustos y Erica Durante.
“Había muchas cosas mías sueltas en YouTube, producto de charlas, talleres, y me pareció buena la idea de reunir ese material para hacer este libro”, dijo en la apertura de la conversación que se realizó en el mítico bar Los galgos, en el centro de Buenos Aires: “Todo lo que vengo pensando acerca de mi escritura de terror y aledaños, está acá”.
A sus 52 años, Enriquez se encuentra en el momento de mayor reconocimiento literario. Está entre los escritores y escritoras más populares de la actualidad literaria argentina. Pero a la vez que sus libros se traducen a distintos idiomas, también se adaptan al formato audiovisual: se acaba de estrenar por Netflix la miniserie Mis muertos tristes, basada en sus relatos Mis muertos tristes, Julie y Un lugar soleado para gente sombría. Enriquez se ha convertido en una referente del género del terror: hasta ahora, nadie había calado tanto en nuestro país con esta temática, más allá de tener exponentes de primer nivel. “Entre ellos, Diego Muzzio”, señala cuando habla de escritores de la temática que le gustan. Desde hace un tiempo, sus lecturas llegaron al teatro, con una convocatoria fuera de lo común. Y en abril cumplirá dos años viviendo en Australia, país al que se fue junto a su pareja, un australiano con quien vivía en Buenos Aires: “Era un buen momento para intentar irme del país. Todavía no pude ver en mi escritura las consecuencias de haberme ido. Lo veré o lo notaré más adelante”, dice.
Su anterior libro, Archipiélago (2025), y el flamante Conversación en la oscuridad son complementarios. En ambos el lector encontrará cuáles fueron las lecturas y temáticas que marcaron a Mariana Enriquez para que se convierta en la escritora que es. También el porqué y el cómo. Dos libros interesantes que muestran el vínculo entre una autora y sus bibliotecas.
Antes de dedicarse de manera casi total a la literatura, Enriquez ejercía el periodismo, “pero nunca me gustó escribir sobre lo urgente; siempre me interesó ese periodismo atemporal, que da tiempo para pensar lo que uno quiere contar”, explica.
En cambio, su único vínculo actual con el periodismo pasa por las contratapas de Página/12, de las que comenta que “siguen un poco el estilo de Juan Forn, que tenía las clásicas contratapas de los viernes”. El resto es escribir libros: vienen dos en camino. Apenas adelantó de qué se tratarán: “estarán relacionados con la pintura, el espiritismo y la comunicación con fantasmas”.
Esa mujer
Promediada la charla, Enriquez destacó algunas de sus lecturas de terror y señaló que entre sus muchísimas hay una que la marca significativamente: “Esa mujer, de Rodolfo Walsh, es un tremendo relato de ficción política macabra, por decirlo de alguna manera. Tiene una gran prosa de terror. Me da miedo ese texto. Es un texto macabro, porque es y no es ficción. Es la muerte en el aire, todo el tiempo”. Luego destacó además a José Donoso, Ernesto Sabato y Juan Carlos Onetti.
También refirió a la escritora Mariana Eva Pérez, autora del Diario de una princesa montonera y sus experiencias como hija de militantes desaparecidos durante la dictadura militar. “La suya es una narrativa diferente. Lo que más me gusta de ella es su mirada desde el humor. Tanto en Diario de una princesa montonera como en la novela erótica ahora, -Constanza y Matute (hacen la porquería)-, me gusta que se muere de risa. Es una cosa muy zarpada”.
No descarta que tal vez se aburra de escribir y, en ese caso, “veré qué hago cuando ya haya dicho todo lo que tenía que decir”. Y después: “Vamos a ver cómo sigue todo, por ahora no me preocupo mucho en términos de carrera”.
De momento, dice, “la violencia de la realidad es la que alimenta muchos de los temas de mis textos. Esa violencia ya venía de antes. Yo la percibí de cerca cuando la policía mató a Miguel Bru, un estudiante de la misma universidad a la que iba yo, en La Plata. Que además provenía de la violencia de Estado. Lo que se ve en la serie de Netflix de tres chicas asesinadas en plena calle es real. Pasó no una vez, sino varias. Es la violencia urbana sobre los cuerpos, muchas veces cuerpos de menores de edad”.
“Hay una violencia cotidiana, una violencia que pasa todos los días, hay un crimen espantoso todos los días. Siempre se escribió, y mucho, sobre la violencia del cuerpo de los varones. Los soldados mutilados tras las guerras y tantos ejemplos más. Ahora también se escribe sobre la violencia contra los cuerpos de las mujeres”, agrega.
“La comedia y la tragedia son cosas muy parecidas”, dirá luego al referirse a la combinación del terror y el humor. Para Enriquez, ambos pueden ir de la mano y lo justifica: “las dos cosas funcionan en un mismo sentido, por eso el cine de terror más popular, si querés, es el cine de terror donde uno se ríe con una decapitación; o te reís de los nervios ante lo grotesco, lo cómico. La risa en el velorio es otro ejemplo. Tal vez ése sea uno de los trucos para que el género funcione”.
IA: lo que viene
“¿Para qué voy a usar la Inteligencia Artificial para escribir un texto si lo que más gusta es escribir?”, se pregunta Mariana Enriquez cuando asoma el tema de autores que se presentan a concursos literarios con textos escritos por IA. “El proceso de la escritura es algo que me gusta hacer. Supongo que a la mayoría de los escritores les pasa lo mismo. Pero también entiendo que no todos los escritores escriben por ese motivo, entiendo que muchos escriben para publicar. Y entiendo también que a muchos lectores probablemente no les importe tampoco cuál es la fuente de lo que leen”, grafica. “De todos modos, habrá que ver qué consideramos arte y qué no”, agrega.
“Lo que sí, hay trabajos que ya la IA empezó a hacer en lugar de los seres humanos. En la literatura, la IA reemplazó al ghost writer. Pero en realidad es un tema que afectará a todo el mundo laboral”, opina.
En lo personal, se reconoce como una usuaria de la IA cuando la precisa para investigar. “Obviamente, no voy a pedirle a Google que me meta en todas las universidades del mundo. La Inteligencia Artificial tiene la virtud de facilitar muchas tareas. Lo interesante es saber si la estamos usando bien”. A la vez, sostiene que “no hay que ponerse en contra de la IA, sino que hay que ser realistas. Me parece que el idealismo no basta, me parece que hay que compensarlo de otra manera y pensar qué nos hace personas. Si la IA sirve para curar el cáncer, bienvenida sea. Es más importante eso que qué hacemos con los libros. Primero curemos el sufrimiento humano y después veamos qué hacemos con los libros”.
Alejandro Duchini
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