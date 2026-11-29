A sus 52 años, Enriquez se encuentra en el momento de mayor reconocimiento literario. Está entre los escritores y escritoras más populares de la actualidad literaria argentina. Pero a la vez que sus libros se traducen a distintos idiomas, también se adaptan al formato audiovisual: se acaba de estrenar por Netflix la miniserie Mis muertos tristes, basada en sus relatos Mis muertos tristes, Julie y Un lugar soleado para gente sombría. Enriquez se ha convertido en una referente del género del terror: hasta ahora, nadie había calado tanto en nuestro país con esta temática, más allá de tener exponentes de primer nivel. “Entre ellos, Diego Muzzio”, señala cuando habla de escritores de la temática que le gustan. Desde hace un tiempo, sus lecturas llegaron al teatro, con una convocatoria fuera de lo común. Y en abril cumplirá dos años viviendo en Australia, país al que se fue junto a su pareja, un australiano con quien vivía en Buenos Aires: “Era un buen momento para intentar irme del país. Todavía no pude ver en mi escritura las consecuencias de haberme ido. Lo veré o lo notaré más adelante”, dice.