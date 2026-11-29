María Eva Ibarguren. La Chola. María Eva Duarte. María Eva Duarte de Perón. Evita ha sido el objeto de musicales, películas,obras de teatro, biografías y testimonios, cuentos y numerosas novelas. Toda esta producción ha sido marcada por los dos mitos que otros se sirvieron para esculpir su vida y su destino. El mito negro de quienes la odiaron y la denigraron como prostituta. El mito blanco de sus partidarios que la adularon y amaron convirtiéndola en el ícono de Santa Evita.
El novelista Abel Posse (1934-2023), también diplomático de carrera, fue el único que desafió con La pasión según Eva tanto los mitos negros como los blancos, y aquello que ya venía devorándola, la cosificación de la comercialización globalizada. Posse quiso profundizar e ir más allá, en esta particular novela biográfica del único caudillo femenino que tuvo América Latina en el siglo XX.
La búsqueda a la cual se entrega este autor es la de encontrar a la mujer, conocer a la persona en vida, quitándole el velo que otros le impusieron. Por eso, con esta novela Posse se propone humanizar a la persona, y rescatar a la Evita íntima en su integridad.
Con una prosa sugerente y poética, este autor nos convida a internarnos en los recónditos espacios más íntimos de alguien plenamente consciente de su fin inexorable...
A la hora de elegir y elaborar tanto un lenguaje estilístico para relatar los últimos meses de agonía, como para contar la azarosa y vertiginosa vida breve de Evita, Posse escoge la polifonía. Por eso opta por la novela coral donde aparecen distintas voces y tonalidades, de quienes la conocieron y compartieron su vida artística y política, mujeres y hombres de la radio, del teatro, del cine y de la militancia política. Esto nos dice que Posse dedicó un tiempo considerable para recoger y ensamblar estas voces donde él sería un tipo de maestro de capilla, pues en esa polifonía aparecerán también elocuciones discordantes de quienes la repudiaron.
Escrita a principios de la década de 1990, durante su destino en Praga —primero como embajador en Checoslovaquia y luego ante la República Checa—, La pasión según Eva surge en un mundo profundamente transformado por la disolución de la Unión Soviética y la caída de la Cortina de Hierro. Desde esa distancia, Posse pudo reconsiderar y sopesar la importancia que cobraba la figura de Evita, más de cuatro décadas después de su muerte, mientras la Argentina atravesaba un período de profundas transformaciones económicas, sociales y culturales. En este contexto histórico apareció la primera edición de la novela, en 1994.
Pero hay otra protagonista, potente, encantadora y seductora,en la vida de Evita que tiene una presencia determinante para ella, y que Posse intercala en los pliegues de la novela. Esa dama, con odas sus vanidades y luces, es Buenos Aires: la Reina del Plata.
Desde la década de 1930, Buenos Aires era la máxima expre ión de la cultura cosmopolita europeizante en Latinoamérica. Era la ciudad de los cafés literarios, del tango, de los conventillos, de
Roberto Arlt, Victoria Ocampo y Jorge Luis Borges, del bajo, y de la pretenciosa burguesía porteña imitadora de la alta cultura anglo-francesa.
Esta es la ciudad que vio llegar a la jovencita de Junín en la estación de Retiro. Ciudad que también vio llegar a aquellos miles del norte y del sur con el corazón palpitando de esperanza.
Esa Argentina silenciosa, de la América profunda de la pampa, la puna y el litoral, que la europeizante burguesía porteña querrá invisibilizar en esa nación que se imaginó blanca y europea en el Atlántico Sur. A esos invisibles de la herida colonial argentina,
Evita y Perón, ante el horror de las clases cultas de derecha y de izquierda, convertirán en ciudadanos que reclamarán su lugar bajo el sol de la patria.
Roberto H. Esposto – Doctor en Letras, profesor de la Universidad de Queensland, miembro correspondiente de la Academia Argentina de Letras. Autor de “Abel Posse. Senderos de un caminante solitario”. Este texto es un fragmento del prólogo de la reedición de “La Pasión según Eva”.