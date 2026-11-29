A la hora de elegir y elaborar tanto un lenguaje estilístico para relatar los últimos meses de agonía, como para contar la azarosa y vertiginosa vida breve de Evita, Posse escoge la polifonía. Por eso opta por la novela coral donde aparecen distintas voces y tonalidades, de quienes la conocieron y compartieron su vida artística y política, mujeres y hombres de la radio, del teatro, del cine y de la militancia política. Esto nos dice que Posse dedicó un tiempo considerable para recoger y ensamblar estas voces donde él sería un tipo de maestro de capilla, pues en esa polifonía aparecerán también elocuciones discordantes de quienes la repudiaron.