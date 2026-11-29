Me interesa pensar en los usos de la historia en la ficción y en cómo la ficción seriada nos ayuda a reflexionar sobre el presente. Creo que el pasado no es propiedad de ninguna disciplina. Los historiadores ensayan un saber, los periodistas afanosos anticipan la mirada futura sobre el pasado, los cineastas crean versiones y los que opinan –sin argumentos– se apropian de los temas sin considerar los matices y los reveses de la materia que tratan.
Los escritores también han usado el pretérito. Aristófanes lo hizo de forma memorable en Las ranas; Marcel Schwob anotó, insuperablemente, versiones de la vida de Crates y Lucrecio. Borges, el discípulo más díscolo de Schwob, publicó sus variaciones sobre infames mayúsculos y secretos; Tomás Eloy Martínez escribió vidas imaginarias en su libro Lugar común la muerte. Jean Echenoz pergeñó unas ficciones sutiles y breves sobre Tesla y Ravel. Mi amigo Luis Chitarroni modificó el pasado para dibujar las Siluetas.
Los directores de cine se han apropiado del pasado para crear versiones inesperadas o decididamente díscolas. La vida es bella (1997) inventa un episodio pletórico de humor tierno en el infierno. Rojos (1981) –dirigida, producida, escrita y protagonizada por Warren Beatty– narra los días agitados del periodista socialista estadounidense John Reed, y la relación con su esposa, la periodista Louise Bryant y está basada en el libro Diez días que estremecieron el mundo. La película convierte la agitación política real en una serie de aventuras decimonónicas. Apocalypse now (1979) altera la perspectiva oficial de una parte de la Guerra de Vietnam. Marte, planeta rojo (1952) realiza una operación inversa: lanza al futuro la distorsión ideológica y sostiene que en el porvenir ocurren los sueños y los desastres comunistas que la maquinaria estadounidense pretende destruir. En la película, un militar soviético, en un alarde kitsch, le dice a otro militar que la crisis de Occidente es enorme y que el poder de Occidente se desvanece como un sueño: “(Occidente) se hunde. Lenin soñó con controlar el mundo. Stalin intentó hacerlo realidad. Nosotros lo conseguiremos. Construiremos un nuevo mundo sobre las ruinas de Occidente...”. El texto puesto en boca de un militar soviético es un despropósito y una exageración. Es una muestra del uso político del género por parte del cine. El personaje soviético es una caricatura, una proyección del odio hacia el régimen comunista.
Delincuente e historia
No digo que las virtudes de Gordon puedan compararse con los méritos de las películas mencionadas. Solo sostengo que la serie argentina realiza una operación de distorsión intencionada. En Gordon asistimos a no pocos cambios en la trama del pasado político. Antes que un militante modélico, Gordon es un gángster incivil, cínico –no en sentido griego– y cruel. La serie narra la historia de un delincuente que se cruza, casi por azar, con el torrente de la historia. Aprovecha, de forma duplicada y bárbara, el curso del río y se inserta en una máquina para asesinar a los oponentes. Aunque podríamos suponer que el guión ha sido escrito con algunas desprolijidades –me refiero, sobre todo, al forzamiento en la narración de la oposición entre Gordon y la joven militante que lo persigue– destaco algunos episodios que merecen recordarse: el plano secuencia que narra el ataque al banco en la Patagonia, el ominoso y sangriento gesto de Gordon frente al espejo luego de asesinar al pibe que había sido su compañero criminal, la visita siniestra a la casona que será el espacio de la tortura.
Más allá de las metamorfosis deplorables –en términos éticos– no podemos olvidar que Gordon es una cifra de la violencia política de aquellos años crepusculares. Una inesperada sombra se proyecta –impensadamente– sobre nuestros hombros. Es curioso el efecto de la ficción: al revisar la narración inventada sentimos que un eco débil o cruento nos roza y nos alerta sobre los peligros futuros.
Entre pantallas y calles
Para Hannah Arendt el poder es fundamental en todo gobierno, pero no la violencia. Arendt condena las formas de violencia en todo régimen político. Pero la filósofa no pudo pensar en las formas prolépticas de la violencia. Pienso, por ejemplo, en los modos de agresión que vivimos: rechazo manifiesto y ridiculización, ataque en internet, escrache, intimidación, persecución en redes sociales. En este sentido, somos imprevisibles en nuestra manera de inventar crueles figuras del delito.
Hace unos años el doctor C. me dijo, en su consultorio, que la comezón en una herida era, a su modo, el anticipo funesto del dolor. Mutatis mutandi, podríamos conjeturar que la desmesurada agresión verbal es, a su manera, un anticipo doloroso de la violencia política.
Aunque la serie Gordon no establece una conexión directa con el hoy, puedo suponer que la narración de las múltiples formas de violencia política que vemos en la pantalla nos alerta sobre el destino de las agresiones verbales a las que tristemente nos hemos acostumbrado.
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Fabián Soberón – Escritor y cineasta.