Los directores de cine se han apropiado del pasado para crear versiones inesperadas o decididamente díscolas. La vida es bella (1997) inventa un episodio pletórico de humor tierno en el infierno. Rojos (1981) –dirigida, producida, escrita y protagonizada por Warren Beatty– narra los días agitados del periodista socialista estadounidense John Reed, y la relación con su esposa, la periodista Louise Bryant y está basada en el libro Diez días que estremecieron el mundo. La película convierte la agitación política real en una serie de aventuras decimonónicas. Apocalypse now (1979) altera la perspectiva oficial de una parte de la Guerra de Vietnam. Marte, planeta rojo (1952) realiza una operación inversa: lanza al futuro la distorsión ideológica y sostiene que en el porvenir ocurren los sueños y los desastres comunistas que la maquinaria estadounidense pretende destruir. En la película, un militar soviético, en un alarde kitsch, le dice a otro militar que la crisis de Occidente es enorme y que el poder de Occidente se desvanece como un sueño: “(Occidente) se hunde. Lenin soñó con controlar el mundo. Stalin intentó hacerlo realidad. Nosotros lo conseguiremos. Construiremos un nuevo mundo sobre las ruinas de Occidente...”. El texto puesto en boca de un militar soviético es un despropósito y una exageración. Es una muestra del uso político del género por parte del cine. El personaje soviético es una caricatura, una proyección del odio hacia el régimen comunista.