“Antes que nada, se sabía poco del personaje”, dice Marcelo Larraquy para LA GACETA. “Yo había visto algunas fojas de expedientes hacía tiempo, cuando trabajaba en el libro sobre López Rega. Y era complejo de reconstruir. Creo que ese fue el desafío, reconstruir la vida anterior a la represión, es decir, sus actividades como delincuente y luego avizorar cómo fueron clave para su incursión en la violencia política. La novela no hubiese existido si no se reconstruía esa etapa. Lo interesante es el punto de quiebre en el que el delincuente salta a la política, con toda la dinámica violenta de la etapa”.

Varias críticas han surgido a partir de la serie. Dos, mínimo: que no es consecuente con la Historia con mayúscula (desde un principio, en la novela tanto como en la serie, se aclara que es ficción, aún bajo la sospecha de ciertas confusiones históricas insalvables); que no le es funcional al peronismo de hoy (sí y no: el enfrentamiento entre la izquierda y la derecha del movimiento ya ha perimido, el peronismo fue eso entre el ’74 y el ’76, claro que lo fue, pero está lejísimo del lugar en el que hoy se encuentra).