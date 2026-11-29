En 1971 Aníbal Gordon vive en la ciudad de Colón, provincia de Buenos Aires. Desde ahí perpetra un millonario robo en Bariloche, yendo y viniendo en avioneta. Ese es, en efecto, el principio de la serie que por estos días toma la discusión política, histórica y estética a partir del estreno de Gordon por Netflix.
Hay algo que omite la serie y que está en la primera novela de Marcelo Larraquy (Gordon: la segunda parte se llamó Gordon, el aniquilador), que es cuando Gordon y Pedro Jesús Acosta asaltan el Banco de Crédito Rural de una pequeña localidad bonaerense llamada Arroyo Dulce, también llegando y fugándose en una avioneta. Como dice Borges en Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, “la aventura consta en un libro”, que, autobombo mediante, se titula El caso Arroyo Dulce en su primera edición y Casos abiertos en su edición ampliada. Me llevó años investigarlo. Omitiré esa parte.
Oh casualidad, fue Marcelo Larraquy el primer y único corrector de ese texto. Recuerdo, casi textual, me dijo: salite de la historia, mirala desde afuera. Si el libro fue lo que fue (uno más en la marea editorial, en medio de, al decir del ensayista mexicano Gabriel Zaid, los demasiados libros), si un estilo tiene (además del consecuente homenaje a Walsh y su Operación masacre), lo tiene gracias a Marcelo Larraquy. Larraquy lo ha repetido: un momento de la historia argentina que le interesa, y sobre la que ha investigado, es la que arrastró la Triple A: los casi mil desaparecidos antes del ’76. Etapa en la cual, claro, participó Aníbal Gordon y en la serie está reflejada.
Gordon era, por entonces, un ladrón común, él y su señora Nelly vivían en Colón.
Su vecina le daba de comer al perro, “tipo bulldog, muy peligroso (vean la última escena del primer capítulo). Yo hasta les prestaba el teléfono para que hablaran. Para los vecinos era una excelente persona”, supo contarme ella. Un fallido intento de asalto a una joyería céntrica de la ciudad de Buenos Aires, dice un artículo de los diarios de la época, deja como saldo la detención de dos personas: Acosta y Gordon. Y a partir de ahí, lo que ya sabemos: Devoto, “Políticos, comunes, Perón nos une”.
“Antes que nada, se sabía poco del personaje”, dice Marcelo Larraquy para LA GACETA. “Yo había visto algunas fojas de expedientes hacía tiempo, cuando trabajaba en el libro sobre López Rega. Y era complejo de reconstruir. Creo que ese fue el desafío, reconstruir la vida anterior a la represión, es decir, sus actividades como delincuente y luego avizorar cómo fueron clave para su incursión en la violencia política. La novela no hubiese existido si no se reconstruía esa etapa. Lo interesante es el punto de quiebre en el que el delincuente salta a la política, con toda la dinámica violenta de la etapa”.
Varias críticas han surgido a partir de la serie. Dos, mínimo: que no es consecuente con la Historia con mayúscula (desde un principio, en la novela tanto como en la serie, se aclara que es ficción, aún bajo la sospecha de ciertas confusiones históricas insalvables); que no le es funcional al peronismo de hoy (sí y no: el enfrentamiento entre la izquierda y la derecha del movimiento ya ha perimido, el peronismo fue eso entre el ’74 y el ’76, claro que lo fue, pero está lejísimo del lugar en el que hoy se encuentra).
“Me daba mucha mayor libertad creativa, luego de tantos años de ceñirme a los datos y a los testimonios”, continúa Marcelo Larraquy, refiriéndose a sus investigaciones anteriores para las biografías de Galimberti y López Rega, Fuimos soldados (sobre la contraofensiva montonera) u otros libros sobre la historia de la violencia en nuestro país (entre ellos, Marcados a fuego). “Gordon me permitía trabajar en un territorio narrativo más amplio, potente y a la vez preciso. Es la libertad de la ficción. Quizá no importa tanto si el nombre o el lugar es real o no. Lo que importa es que parezca real. Si el lector lo lee como una verdad, es que es verdad”.
Pensémoslo de esta manera: ¿cuántos jóvenes de hoy sabrían de aquello si no fuera por la serie?
Historia, novela y serie
“Fue un proceso arduo y largo también” refiere Larraquy sobre el pasaje de la historia a la novela y de ahí al registro cinematográfico. “Primero fue la novela, pero poco antes de que terminara la novela, empezamos a desarrollar el guión. Llevó tiempo también. Son procesos creativos diferentes. Pero, al fin y al cabo, la obra, en una película o miniserie, es del director que le impregna su propia mirada, su propia impronta sobre la base de la novela y el guión”.
Ahora, como dice un reconocido instragamer (así las cosas: antes la patria socialista, ahora las redes sociales), esto es cine, amigos. Y la serie Gordon es cine de verdad: por los planos secuencia, por la actuación de De la Serna, por Trapero, por la valentía de abordar una época dura, durísima (quizás la más dura de la historia argentina) en tiempos en que, como bien decía la canción de Moris, parece que De nada sirve.
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Hernán Carbonel - Periodista y escritor. Autor de El caso Arroyo Dulce.