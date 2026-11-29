Gordon a priori creo que es casi un personaje desconocido para las nuevas generaciones, pasó como un flash de alguna manera con aquel secuestro de Kelly, donde le dieron una singularidad como un civil que estaba en medio de militares, no se sabía cómo ni quién era, y quedó eso de la banda de Aníbal Gordon. A mí me interesó poner de relieve todo aquello oculto del personaje, porque nunca se había contado esta historia que cuento de la delincuencia a ser el único civil jefe de un centro de detención clandestino. Lo detienen o se entrega en febrero del 84, muere en prisión, desaparece del escenario y es un momento donde empiezan a aparecer los represores: Astiz, ni siquiera Etchecolaz de la provincia de Buenos Aires, pero sí Camps, Massera, grandes nombres. Pero acá teníamos un civil que estaba a esa altura, porque es singular que ni siquiera se investiga Orletti, el taller mecánico que controla Gordon, ni siquiera aparece en los juicios de los años 80. El libro cuenta también de una casa que Gordon usurpa para crear el primer campo de concentración antes del golpe militar, que es en la calle Bacacay en Floresta y esto lo descubrió la Justicia hace cuatro o cinco años. Este es el último campo de concentración que se descubre.