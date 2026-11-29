Gordon o el pasado que vuelve
El éxito de la serie sobre Aníbal Gordon devuelve al centro de la escena la violencia política de los años 70. Los aciertos de una lograda ficción, sus licencias narrativas y los riesgos de reducir a una falsa antinomia uno de los períodos más complejos y trágicos de la historia argentina.
Resulta, inclusive, complejo de ser expresado. Pero el pasado es noticia en la Argentina. La semana que terminó es suficiente prueba. La polémica en torno del homenaje aprobado por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA a Mario Roberto Santucho, el líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), desplazó en los medios la coyuntura política y económica. Los cuestionamientos respecto del reconocimiento al jefe del grupo guerrillero (perpetró secuestros extorsivos, ataques a guarniciones militares y atentados terroristas durante la última dictadura, pero también antes, durante el tercer gobierno democrático del peronismo) motivó que esa unidad académica diera marcha atrás.
Simultáneamente, una producción audiovisual nacional sobre la Argentina de los 60 y los 70 se convirtió en un éxito de audiencia arrollador. Estrenada el pasado miércoles 18, Gordon no demoró en ocupar el primer puesto de “Las series más vistas” de Netflix. Inspirada en dos libros del historiador Marcelo Larraquy (Gordon -2025- y Gordon, el aniquilador -2026-), se enfoca en la vida criminal de uno de los peores seres humanos de la historia reciente del país: Aníbal Gordon.
Estafador y ladrón de autos en sus comienzos, pasó luego a robar bancos y, más tarde, a asesinar para la Triple A durante la última presidencia de Juan Domingo Perón y de su viuda, María Estela Martínez. Tras el golpe de estado de 1976, prestó sus oprobiosos servicios al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, llegando a estar a cargo del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”. También se dedicó a los secuestros extorsivos.
Semejante sociópata sólo pudo haber prosperado en un territorio sin ley. Eso muestra, precisamente, la serie que protagoniza Rodrigo de la Serna: una Argentina completamente anómica. Y desaforadamente violenta. Este mes, en LA GACETA Literaria, recordamos el caso del sacerdote tercermundista Carlos Mugica (“Padre Mugica”, 01/11/2026), asesinado el 11 de mayo de 1974 en la puerta de la iglesia donde había dado misa. En la investigación Padre Mugica. ¿Quién mató al primer cura villero? (2024), Ceferino Reato concluye que no puede determinarse con certeza si el fusilamiento fue ejecutado por Montoneros o por la Triple A. Eso era este país en aquellos años: aquí podían ametrallar a un cura a las puertas de un templo, sin que pudiera darse con los responsables.
El thriller de Netflix muestra eso de manera descarnada. La violencia y la impunidad campean a lo largo de los siete episodios de la miniserie con la misma frecuencia con que lo hacían por estas tierras hace medio siglo. Cuando en la Argentina los seres humanos, sencillamente, eran superfluos. Esa obscena condición, la de que las personas pueden ser prescindibles, es logradamente retratada en la realización que dirigieron Pablo Trapero (ya estuvo a cargo, en 2014, de El Clan, sobre los Puccio y el criminal “negocio” de los secuestros extorsivos) y Pablo Fendrik (El ardor, El asaltante y La sangre brota). El productor ejecutivo fue Adrián Suar.
La miniserie Gordon tiene sobrados aciertos. Las actuaciones de De la Serna (como Gordon), de Fiorella Bottaioli (como Graciela Mancini) y de Camila Peralta (como Julieta Melo) son notables. El guion se toma el tiempo para construir la personalidad de Aníbal Gordon. Y así como estructura la psicología del personaje, recrea el clima social opresivo que se vivía en el país.
Los escenarios también se encuentran cuidados: los edificios, el mobiliario, los vestuarios, el léxico, los vehículos y la música están curados al detalle. Los 200 sets ambientados, los 3.700 extras, los 600 vehículos antiguos y los 50.000 objetos de utilería están armónicamente reunidos.
Todo ello con un trasfondo histórico que provoca vértigo. Los episodios I y II muestran los inicios de Aníbal Gordon en el mundo del hampa, pero también aparece ahí la “Operación Cóndor”: el secuestro de un avión de Aerolíneas Argentinas que en 1966 fue desviado y aterrizado en Malvinas. El episodio III recrea el secuestro de Oberdán Sallustro, gerente de Fiat, y la apertura de las cárceles durante la breve presidencia de Héctor Cámpora. En el episodio IV aparecen los curas tercermundistas, el regreso de Perón y la masacre de Ezeiza, la ruptura con Montoneros y el asesinato de José Ignacio Rucci, la muerte de Perón y la decisión de ordenar el Operativo Independencia. El episodio V se enfoca en la erosión del gobierno de “Isabelita”. El penúltimo registra el golpe de estado del 1976 y la organización del “Plan Cóndor” (la coordinación de la represión por parte de los jerarcas de las dictaduras militares del Cono Sur). El capítulo final da cuenta de la incorporación de Gordon al aparato de secuestro y tortura del “Proceso”.
“Licencias”
Establecidas las muchas virtudes que explican el éxito de Gordon, hay que reparar en que incurre en excesivas “licencias”. Es cierto que al comienzo de cada entrega se advierte a la audiencia que no está ante un documental. “Esta serie está inspirada en hechos reales y de público conocimiento. Las escenas mostradas no pretenden ser un reflejo fiel de la realidad. Algunos sucesos, personajes y diálogos son producto de la creatividad, la ficción y poseen propósitos narrativos”, se anuncia.
Aun así, hay “inspiraciones” que se alejan demasiado de “los hechos reales”. Por ejemplo, el referido al asesinato del padre Mugica. El religioso fue ultimado por un tirador, pero en la miniserie son cuatro hombres los que bajan de un auto y los disparos se oyen dentro de una iglesia, no en la puerta. No menor es el hecho de que la serie da por sentado que la Triple A perpetró el crimen. Si bien el ya fallecido juez Norberto Oyarbide sentenció que fue así, ese fallo (subraya Reato) se dictó durante el kirchnerismo. Y los dudosos elementos que lo respaldan parecen dar cuenta, más bien, de un uso político del caso: los culpables eran los peronistas de derecha.
Más estridente aún es la representación del secuestro de Sallustro: la serie da cuenta que fue planificado y ejecutado por Montoneros, cuando ese crimen fue perpetrado por el ERP.
Reduccionismos
Justamente, la serie Gordon peca de un exceso de simplificación. Acaso sea el precio irremediable en formatos que hacen un elogio de la brevedad. No menos cierto es que se trata de un thriller de ficción enfocado en Aníbal Gordon, y no en un ensayo sobre la violencia sesentista y setentista. Sin embargo, la merecida consagración del producto comercial obliga a subrayar que no puede ser tomado como un documento histórico. Cosa que, por cierto, los realizadores nunca se propusieron.
En la tarea de recrear el trasfondo de dos décadas argentinas en siete entregas de 45 minutos, toda la descomunal violencia de aquellos años queda circunscripta al enfrentamiento entre las dos “tendencias” en que se escindió el peronismo: la izquierda y la derecha. Luego, Montoneros y la Triple A. Es indudable que fueron protagonistas en la debacle de esos tiempos. Y el propio Perón no fue inocente respecto de ello. En definitiva, cuando regresó al país, les pidió deponer las armas a muchos de los jóvenes a los que él, desde el exilio, había alentado a empuñarlas para minar a la autodenominada “Revolución Argentina” y forzarla a abandonar el poder. Así que cuando el “Pocho” por fin retornó, muchos de los chicos de la “gloriosa juventud” pidieron hacer realidad aquello de “Perón, Evita y la patria socialista”. Y no aceptaron un “no” como respuesta.
Aclarado ello, no puede pretenderse de ninguna manera que toda la violencia de aquella Argentina fuera responsabilidad exclusiva y excluyente del peronismo. Sin embargo, la trama no da cuenta de que la violencia de Estado comenzó mucho antes. Por ejemplo, con los fusilamientos contra peronistas en el basural de José León Suárez ordenados por la autodenominada Revolución Libertadora, que tomó el poder tras el golpe de 1955. Tampoco están los atropellos del “onganiato”, con la intervención de las universidades y sus políticas económicas que, para el caso de Tucumán, supusieron el cierre y la liquidación de 11 ingenios y el éxodo de un tercio de la población. Los “Rosariazos”, los “Cordobazos” y los “Tucumanazos” se incubaron allí y reúnen a obreros y a estudiantes de toda filiación. Esa violencia social y multitudinaria también está ausente de Gordon.
No aparece la presencia omnisciente del “partido militar”, que es en lo que las Fuerzas Armadas se convierten ya en la década de 1960, con su vigilancia armada sobre la política nacional. Igual omisión se hace de los civiles que fueron convencidos colaboracionistas de los golpes de estado: antiperonistas de las más distintas afiliaciones partidarias. Y, por supuesto, el poder económico, siempre predispuesto a hacer negocios, sin importar ideologías ni legitimidades.
El fracaso de todo un país, y de toda su sociedad, es un proceso complejo. Nunca es unicausal.
Inequiparable
Un último reduccionismo merece ser conjurado: el de la “Teoría de los dos demonios”. Siempre regresa desde el pasado y esta no es la excepción. Gordon puede llevar a suponer, a fuerza de la simplificación argumental, que en los 70, finalmente, había que optar entre la violencia de las organizaciones guerrilleras (en la serie, sólo Montoneros) o paraestatales (la Triple A); o la violencia de los militares. Esa falsa antinomia no puede consentirse: supone una equiparación inadmisible.
Los argentinos tenemos fuerzas de seguridad que nos protejan de la delincuencia, pero no tenemos fuerzas de seguridad que nos protejan de las fuerzas de seguridad. Para combatir terroristas, el Estado no podía incurrir en terrorismo. El Estado es un producto del derecho y su razón de ser es darle cumplimiento a las normas. Violar la ley es, para el Estado, atentar contra su propia naturaleza.
Dicho de otro modo: lo único que no podemos hacer con los caníbales es comérnoslos. De hacerlo, no hemos terminado con los devoradores de seres humanos, sino que sólo los hemos reemplazado.
Álvaro Aurane
© LA GACETA
Un personaje singular*
Por Marcelo Larraquy
El libro se apoya en esa zona gris, resbaladiza, de los servicios de inteligencia, la delincuencia, la Triple A. Gordon se da cuenta de que él está haciendo lo mismo que hacen los otros desde la delincuencia, pero que lo puede aplicar también en la política de la época. Este libro tiene mucho de situaciones comunes. No es un libro de grandes acontecimientos, sino uno en el que el narrador se para en la época y es como si estuviera escrito a medida que transcurren los días, incluso con el vocabulario de aquella época. Quise mostrar una cámara de Súper 8, que registraba los acontecimientos con poca participación del narrador porque los hechos van creando submundo, un sonido áspero de lo que estaba sucediendo en esta Argentina del ‘73 en adelante, que poco a poco se va haciendo visible…
Gordon a priori creo que es casi un personaje desconocido para las nuevas generaciones, pasó como un flash de alguna manera con aquel secuestro de Kelly, donde le dieron una singularidad como un civil que estaba en medio de militares, no se sabía cómo ni quién era, y quedó eso de la banda de Aníbal Gordon. A mí me interesó poner de relieve todo aquello oculto del personaje, porque nunca se había contado esta historia que cuento de la delincuencia a ser el único civil jefe de un centro de detención clandestino. Lo detienen o se entrega en febrero del 84, muere en prisión, desaparece del escenario y es un momento donde empiezan a aparecer los represores: Astiz, ni siquiera Etchecolaz de la provincia de Buenos Aires, pero sí Camps, Massera, grandes nombres. Pero acá teníamos un civil que estaba a esa altura, porque es singular que ni siquiera se investiga Orletti, el taller mecánico que controla Gordon, ni siquiera aparece en los juicios de los años 80. El libro cuenta también de una casa que Gordon usurpa para crear el primer campo de concentración antes del golpe militar, que es en la calle Bacacay en Floresta y esto lo descubrió la Justicia hace cuatro o cinco años. Este es el último campo de concentración que se descubre.
*Fragmento de la entrevista publicada en estas páginas el 25/10/26.
Marcelo Larraquy - Autor de Gordon, el aniquilador (Planeta).