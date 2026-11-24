La UBA dio marcha atrás y suspendió el polémico homenaje a Mario Roberto Santucho
La Facultad de Ciencias Sociales canceló el acto previsto para el 10 de diciembre, en el que se iba a colocar una imagen del ex líder del ERP. En su lugar, organizará una jornada académica de reflexión y debate sobre la década de 1960 y 1970.
Resumen para apurados
- La Facultad de Ciencias Sociales de la UBA suspendió este martes el homenaje al exjefe del ERP Mario Santucho previsto para el 10 de diciembre, tras fuertes críticas políticas.
- El acto, impulsado por docentes y agrupaciones estudiantiles, fue cuestionado por el Rectorado y el Gobierno nacional al coincidir con el Día de la Recuperación de la Democracia.
- En su lugar, la facultad convocará a jornadas de debate académico plural sobre los años 60 y 70, sin manifestar respaldo institucional a las acciones de organizaciones armadas.
La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió suspender el homenaje a Mario Roberto Santucho, ex jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que había generado una fuerte controversia política. La actividad estaba prevista para el 10 de diciembre, en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos y el aniversario de la recuperación de la democracia en la Argentina.
La decisión se tomó este martes durante un congreso extraordinario de la facultad. En reemplazo del homenaje, las autoridades propusieron realizar una jornada académica de reflexión y debate sobre el contexto social, económico y político de las décadas de 1960 y 1970.
Por qué la UBA suspendió el homenaje a Mario Roberto Santucho
La iniciativa original contemplaba la colocación de un cuadro-escultura con el rostro de Santucho en el patio interno "Indio Solari" de la sede de la Facultad de Ciencias Sociales, ubicada en el barrio porteño de Constitución. El acto se había organizado para el 10 de diciembre.
La propuesta había sido impulsada por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología. También había sido presentada formalmente ante el Consejo Directivo por la agrupación estudiantil La Mella, vinculada al partido Patria Grande.
Sin embargo, la decisión inicial, aprobada el 27 de octubre, fue revisada después de las críticas que generó el reconocimiento institucional al ex jefe guerrillero, desaparecido durante la última dictadura militar.
Entre los argumentos para dar marcha atrás, la nueva resolución señaló que el tratamiento de la propuesta original no había tenido un debate suficiente. Por ese motivo, se resolvió reconsiderar lo aprobado anteriormente.
Qué actividad organizará la Facultad de Ciencias Sociales
En lugar del homenaje, la facultad convocará a una jornada académica con especialistas de distintas disciplinas y perspectivas políticas e ideológicas.
El objetivo será analizar el período histórico sin que ese abordaje implique una adhesión institucional a las organizaciones armadas ni a sus métodos de acción.
En ese sentido, el documento remarcó que la reflexión sobre la trayectoria de una figura política o de una organización no supone respaldar sus concepciones, objetivos o prácticas.
También estableció una distinción entre un homenaje institucional y la organización de espacios académicos destinados a estudiar acontecimientos históricos.
La polémica por el homenaje a Santucho
La decisión original había provocado cuestionamientos de distintos sectores políticos e institucionales. Entre quienes expresaron su rechazo estuvieron representantes del Gobierno nacional, la vicepresidenta Victoria Villarruel y autoridades del Rectorado de la UBA.
Uno de los principales puntos de controversia fue la fecha elegida para el acto: el 10 de diciembre, cuando se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y el aniversario del retorno de la democracia en la Argentina, en 1983.
Los sectores críticos consideraron contradictorio realizar un homenaje en esa fecha a Santucho, quien encabezó el ERP, una organización guerrillera que desarrolló acciones armadas durante gobiernos constitucionales y durante la última dictadura.
El ex líder del ERP murió y fue desaparecido en 1976, durante el gobierno de facto. El homenaje se había planteado en el marco de los 50 años de su muerte.
La nueva resolución de la Facultad de Ciencias Sociales ratificó, además, su compromiso con los valores democráticos y con las políticas de memoria, verdad y justicia.
A la vez, sostuvo que el Estatuto Universitario garantiza la libertad de investigación y expresión y que el estudio de las décadas de 1960 y 1970 requiere contemplar la complejidad política, social e ideológica de ese período.
De esta manera, la UBA dejó sin efecto el reconocimiento institucional previsto para Santucho, aunque mantendrá abierta la discusión académica sobre su figura y el papel de las organizaciones armadas en la historia argentina.