La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió suspender el homenaje a Mario Roberto Santucho, ex jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que había generado una fuerte controversia política. La actividad estaba prevista para el 10 de diciembre, en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos y el aniversario de la recuperación de la democracia en la Argentina.