El fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que rechazó el pedido argentino para frenar la explotación petrolera británica en las Islas Malvinas, desató una serie de cuestionamientos de dirigentes de la oposición a la política exterior del gobierno de Javier Milei. Las críticas apuntaron principalmente a la estrategia de la Cancillería, conducida por Pablo Quirno, y reabrieron la discusión sobre cómo debe llevarse adelante el reclamo argentino.