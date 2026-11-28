Resumen para apurados
- El Gobierno de Milei rechazó el fallo del Tribunal del Mar que desestimó frenar la explotación petrolera británica en Malvinas, destacando que reconoció la disputa de soberanía.
- El tribunal internacional consideró que carece de jurisdicción preliminar para frenar el proyecto Sea Lion, frente al reclamo argentino por el uso unilateral de recursos marítimos.
- El Ejecutivo anticipó que recurrirá a una instancia arbitral al considerar que el fallo no es definitivo, e inició sanciones contra empresas por infracciones a leyes locales.
La administración del presidente Javier Milei rechazó este sábado el pronunciamiento del Tribunal del Mar que rechazó el pedido de frenar la explotación petrolera en las Islas Malvinas. Sin embargo, destacó que el organismo reconociera la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.
La postura oficial fue comunicada por la Oficina del Presidente, que hizo hincapié en que ese reconocimiento se produjo mediante una votación no unánime. Para el Ejecutivo, esta consideración contradice la posición británica, que, según planteó, intenta desconocer la controversia territorial para eludir la obligación de negociar.
El organismo internacional consideró que, en esta fase preliminar, no tiene jurisdicción para ordenar las medidas solicitadas por Argentina. El Ejecutivo afirmó que no comparte esa conclusión: “La Argentina no le pidió al Tribunal que se pronunciara sobre la soberanía, sino que aplicara la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar frente a la explotación unilateral de nuestros recursos por parte del Reino Unido”.
Según el escrito, la presentación argentina no pretendía que el organismo resolviera la soberanía sobre las Islas Malvinas. El planteo apuntaba a que aplicara la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ante la explotación unilateral de recursos naturales vinculada al proyecto Sea Lion.
“La disputa de soberanía no impide proteger esos recursos mientras aquella se resuelve”, planteó el Gobierno.
El Gobierno anticipó una nueva instancia arbitral
La administración de Milei señaló que respetará la decisión, pero insistió en que se trata de una resolución acotada a una etapa inicial del expediente. En esa línea, sostuvo que el pronunciamiento no resuelve el fondo de la controversia ni define la competencia de un futuro Tribunal Arbitral.
Argentina avanzará con la constitución de ese tribunal y solicitará las medidas que considere necesarias para preservar sus derechos, informó la Presidencia. “Esta decisión no es la última palabra”, afirmó el comunicado, que agregó que el Gobierno avanzará “sin demora” con ese paso. El Gobierno también aseguró que el fallo no habilita las actividades que cuestiona en el área en disputa.
Como parte de su respuesta, el Ejecutivo comunicó que inició procedimientos sancionatorios contra cinco sujetos por presuntas infracciones al marco jurídico argentino. La Casa Rosada advirtió que buscará impedir lo que considera una explotación ilegítima de recursos naturales.