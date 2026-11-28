El organismo internacional consideró que, en esta fase preliminar, no tiene jurisdicción para ordenar las medidas solicitadas por Argentina. El Ejecutivo afirmó que no comparte esa conclusión: “La Argentina no le pidió al Tribunal que se pronunciara sobre la soberanía, sino que aplicara la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar frente a la explotación unilateral de nuestros recursos por parte del Reino Unido”.