Resumen para apurados
- El Tribunal del Mar rechazó por 18 votos a 3 el pedido de Argentina para frenar el proyecto petrolero británico Sea Lion en las Islas Malvinas.
- Solo jueces de Japón, India y el representante argentino apoyaron la cautelar, frente a la negativa de 18 magistrados, incluidos los de Brasil y Chile.
- El fallo debilita la vía judicial internacional argentina y allana el camino para que la extracción de crudo en aguas en disputa comience en 2028.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazó la solicitud de medidas provisionales presentada por la Argentina para intentar frenar las actividades de explotación hidrocarburífera del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas. La resolución cosechó 18 votos en contra y apenas tres a favor del planteo nacional.
Los únicos magistrados que respaldaron la posición argentina fueron el japonés Hidehisa Horinouchi, el indio Bimal N. Patel y el argentino Raúl Emilio Vinuesa, quien intervino como juez ad hoc en representación del país.
En contrapartida, la mayoría del tribunal se pronunció por el rechazo de la solicitud. Entre ellos se encuentran los representantes de Brasil y Chile, además de magistrados de China, Rusia y el Reino Unido, entre otros países.
La votación se produjo en el marco del reclamo diplomático argentino para impedir el avance de la explotación petrolera británica en el Atlántico Sur, en un área cuya soberanía permanece en disputa. El proyecto Sea Lion prevé iniciar la producción de hidrocarburos en 2028.
Cómo votaron los 21 jueces del Tribunal del Mar
Los tres magistrados que respaldaron el pedido de la Argentina fueron:
- Hidehisa Horinouchi (Japón).
- Bimal N. Patel (India).
- Raúl Emilio Vinuesa (Argentina, juez ad hoc).
En tanto, los 18 jueces que votaron en contra de la solicitud fueron:
- Maurice Kamga (Camerún).
- David Joseph Attard (Malta).
- Markiyan Z. Kulyk (Ucrania).
- Roman Kolodkin (Rusia).
- Liesbeth Lijnzaad (Países Bajos).
- María Teresa Infante Caffi (Chile).
- Duan Jielong (China).
- Kathy-Ann Brown (Jamaica).
- Ida Caracciolo (Italia).
- Thembile Elphus Joyini (Sudáfrica).
- Zha Hyoung Rhee (Corea del Sur).
- Osman Keh Kamara (Sierra Leona).
- Konrad Jan Marciniak (Polonia).
- Slim Laghmani (Túnez).
- Sylvia Ama Adusu (Ghana).
- Nguyen Thi Lan Anh (Vietnam).
- George Rodrigo Bandeira Galindo (Brasil).
- Vaughan Lowe (Reino Unido, juez ad hoc).
El resultado dejó a la Argentina en una posición minoritaria dentro del organismo internacional y frustró, por esta vía, su intento de detener las actividades hidrocarburíferas británicas en la zona.
De todos modos, los magistrados del Tribunal ejercen sus funciones de manera independiente y sus votos no representan necesariamente las posiciones diplomáticas de sus respectivos países respecto del reclamo de soberanía argentino sobre las Islas Malvinas.